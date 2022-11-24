«Никакой логики». Как россияне обстреливают Херсон и какая ситуация в освобожденном городе — местная журналистка 24 ноября, 18:56 Коммунальные службы в Херсоне заменяют баннеры с российской пропагандой, 22 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Евгения Вирлыч, главная редактор херсонского интернет-издания Кавун.Сіті, рассказала Радио НВ, какая ситуация в освобожденном Херсоне с обстрелами со стороны россиян.

Обстрелы города

«Из того, что я знаю и что мне сообщают: [раздаются] постоянные взрывы, работают и взрывотехники и обстрелы россиян. То есть это происходит постоянно, с перерывами небольшими на два-три часа, не больше. Обстреливаются кассетными снарядами. Вчера уже публиковали мои знакомые остатки кассетных снарядов. Это ужасные обстрелы и при этом, в большинстве своем, они [происходят] без уведомления о воздушной тревоге. Ее не было ни в каких приложениях, в самом городе она не звучит. Это связано с тем, что в городе нет света и нету [возможности] как его включить. Горожане спасаются как могут», — рассказала Вирлыч.

Видео дня

Как добавляет журналистка, россияне не пытаются обстреливать город по какой-то военной логике, а наносят произвольно удары по городу.

«Сказать, что это какие-то „логические обстрелы“ — тяжело. Стреляют с левого берега, очень сильно страдают живущие рядом. Были случаи, которые я сама знаю, это непосредственно мои знакомые говорили о том, что обстреливают горожан, набирающих воду из Днепра. Воды в городе нет или ее мало», — сказала она.

Заминирование в Херсоне

Россияне, по словам Вирлыч, миновали фактически все важные административные сооружения в городе и те локации, где размещались сами.

«Сказать точно, сколько [заминирований] осталось, никто не скажет. Это вопрос безопасности, ведь следует понимать, что в городе еще немало россиян и коллаборантов. Их еще не отфильтровали и въезжающие в город знают, какая она. И если давать такую информацию, это может быть опасно. Разминирование продолжается, горожане уже понимают: где случаются прилеты, а где разминирование.

Минировали они просто все подряд. Полиция была вынуждена взорвать одно из зданий [управления], потому что она была заминирована настолько, что разминировать ее было очень тяжело. Очень много минирований в зеленых зонах: парках и скверах. Ну и также в тех помещениях, где они непосредственно размещались: частично это помещения и сферы культуры, образования", — резюмировала журналистка.

Накануне российские оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии, в результате чего погиб 73-летний мужчина.

«Херсон. Враг продолжает терроризировать город. оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии. В результате атаки погиб мужчина в возрасте 73 года», — написал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Ранее в Министерстве обороны Украины объяснили, почему систематические обстрелы Херсона со стороны оккупантов были прогнозируемыми.

Как заявила в эфире телемарафона замминистра обороны Анна Маляр, оккупанты ведут пропагандистскую войну.

«Логика очень простая: если враг отводит свои войска, то в другом месте он будет их заводить. Поэтому обстрелы Херсона были предсказаны. Наш враг очень эмоционален и ведет пропагандистскую войну. Он пытается попасть именно туда, что для нас чрезвычайно ценно. Мы не раз наблюдали именно эту закономерность», — отметила Маляр.