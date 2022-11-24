Оккупанты 17 раз обстреляли Херсон, есть погибший 24 ноября, 17:55 В результате один человек погиб и один был ранен (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российские оккупанты в четверг, 24 ноября, совершили 17 обстрелов освобожденного Херсона. В результате погиб человек.

Об этом сообщила глава Херсонской ГВА Галина Лугова в Telegram Херсонского горсовета.

По данным на 15:00, россияне совершили 17 обстрелов. В результате один человек погиб и один был ранен.

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Всего с 20 по 24 ноября было совершено 62 обстрела.

Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что систематические обстрелы Херсона со стороны оккупантов были прогнозированными.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к жителям Херсона и напомнила, что они на зиму могут эвакуироваться в более безопасные регионы.