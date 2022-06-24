«Неизвестно, когда все закончится». Мэр Николаева призвал жителей выезжать из города

24 июня, 13:30
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Войска РФ систематически атакуют Николаев (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout/Reuters)

Войска РФ систематически атакуют Николаев (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout/Reuters)

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что рекомендует жителям покидать город из-за постоянных обстрелов РФ.

«Я рекомендую всем покидать город. Всем, кто хочет остаться живым, неизвестно, когда это все закончится. На сегодняшний день, по нашим подсчетам, из 480 тысяч жителей Николаева, которые были до войны, в городе осталось около 230 тысяч», — сказал он в интервью Радио Свобода.

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По словам мэра, ситуация в челом очень плохая, обстрелы происходят каждый день.

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«Всего у нас на сегодняшний день погибли 111 человек. Один из них — ребенок. Также ранены у нас 502 человека, из них — шесть детей (по состоянию на 21 июня — ред.). Обстреливают нас почти каждый день разными типами снарядов. Примерно 80% этих снарядов — это снаряды кассетного типа. То есть, реактивные системы залпового огня типа Смерч или Ураган», — пояснил он.

Сенкевич также рассказал, что выстрелы происходят из Херсонской области, поэтому просто невозможно заранее включить сирену. Часто сирена звучить уже после того, как взрываются снаряды в городе.

«Нас обстреливают высокоточными ракетами. Мы не знаем… Я не знаю их маркировку. Кажется, это Х-55 или Х-555. Это крылатые ракеты, летающие здесь по городу и разрушающие нам инфраструктуру. Ими пользовались, когда стреляли в военные объекты. Также эти ракеты попали в облгосадминистрацию», — уточнил он.

Сенкевич добавил, что на сегодня эвакуироваться из города безопасно, это уже отлаженный процесс.

«Во время первого месяца войны наш город был окружен на две трети и фактически имели только один эвакуационный путь в Одессу. После того, как наши войска отразили и нарушили планы строительства переправы на реке Южный Буг, отодвинули оккупанта к границе, на которой они сейчас находятся, нам открылись сейчас все дороги — в Кривой Рог, в Кропивницкий, в Киев, в Одессу. То есть, люди могут эвакуироваться собственным транспортом или автобусными маршрутами», — резюмировал мэр.

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Войска РФ обстреливают Николаев ежедневно, нанося ракетные и артиллерийские удары по городу.

https://www.youtube.com/watch?v=UQakhqXIGPc&feature=emb_title

22 июня российские оккупанты нанесли новый ракетный удар по Николаеву. По данным главы областной военной администрации Виталия Кима, Россия выпустила по городу семь ракет. Ранения получили три человека, были повреждены многоэтажки и частные предприятия.

В то же время 16 июня руководитель обороны Николаева и Николаевской области генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что наступление россиян на Николаев — это утопия.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Николаев Эвакуация Александр Сенкевич Война России против Украины

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