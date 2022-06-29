В Николаеве прогремели мощные взрывы: два человека погибли, четверо ранены 29 июня, 07:54 Оккупанты утром атаковали Николаев (иллюстративное фото) (Фото:ГСЧС)

Утром в среду, 29 июня, в Николаеве прогремели мощные взрывы.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.

На места уже выехали спасатели и медики.

Сенкевич призвал жителей города оставаться в укрытиях и не выходить на улицу до завершения воздушной тревоги.

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После этого он сообщил, что в городе было попадание в многоэтажку.

На месте идет поисково-спасательная работа. Работают чрезвычайники, медики и коммунальщики.



Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в Telegram, что после удара по многоэтажному дому погибли два человека, еще четверо были ранены, в том числе один сотрудник ГСЧС.

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