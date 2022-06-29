Удар оккупантов по Николаеву: число жертв возросло до трех, пять человек ранены
В Николаеве возросло количество жертв в результате утренних взрывов (иллюстративное фото) (Фото:ДСНС)
Количество погибших в результате утренней атаки российских оккупантов на Николаев возросло до трех человек, еще пять были ранены.
Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Утром 29 июня в Николаеве прогремели мощные взрывы.
Как сообщает местное издание Новости-N, на месте происшествия спасатели проводят разведку с помощью квардрокоптера, которая показала, что под завалами есть живые люди.
Мэр города Александр Сенкевич сообщил о попадании в многоэтажку.
На месте идет поисково-спасательная работа. Работают чрезвычайники, медики и коммунальщики.
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