Минюст показал, как выглядит лагерь для пленных оккупантов — фото 21 июня, 12:02 Цей матеріал також доступний українською Пленные оккупанты заняты трудовой деятельностью (Фото:Минюст)

Министерство юстиции показало, как выглядит лагерь для пленных российских оккупантов.

Соответствующие фото были обнародованы на странице ведомства в Facebook.

По словам главы Минюста Дениса Малюськи, кроме специального лагеря, оборудованы также около 50 участков для содержания военнопленных в разных регионах страны.

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«Лагерь для военнопленных охраняется, внутри здания удерживаемые могут свободно передвигаться. Созданы надлежащие бытовые условия, организовано медицинское обеспечение. Важно, что содержащиеся здесь лица работают. Они не проводят свое бытие, просто глядя в потолок. Они занимаются деревообработкой и приносят пользу украинскому обществу», — рассказал он.

При этом Малюська отметил, что часть пленных находится в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах, где россияне содержатся в отдельных помещениях и изолированы от других заключенных.

«Условия содержания как в лагере, так и в участках для содержания военнопленных, правила обращения с этими лицами соответствуют их статусу и основываются на требованиях норм международного гуманитарного права», — добавил министр.

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