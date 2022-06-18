Обмен с Россией. Украина вернула из плена пять человек 18 июня, 17:26 Цей матеріал також доступний українською Место в Дымере Киевской области, где российские оккупанты удерживали местных жителей, 14 апреля 2022 года (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alessandra Prentice)

Украина и Россия провели очередной обмен по формуле «5 на 5». Все освобожденные — гражданские, незаконно удерживаемые оккупационными войсками.

Об этом Главное управление разведки МО сообщило в субботу, 18 июня.

Там рассказали, что четыре человека попали в плен к военным РФ во время боев в Киевской области, трое из них — во время оккупации Гостомеля. Также вернули тело одного погибшего защитника Украины.



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10 июня глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил про обмен пленными между Украиной и Россией (4 россиянина на 5 украинцев).



Ранее освобожденные из российского плена украинские военные рассказали об издевательствах, которые им пришлось пережить со стороны оккупантов: они пытают военнопленных, угрожают убийством, избивают и унижают, сообщала бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



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