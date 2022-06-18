Обмен с Россией. Украина вернула из плена пять человек

18 июня, 17:26
Цей матеріал також доступний українською
Место в Дымере Киевской области, где российские оккупанты удерживали местных жителей, 14 апреля 2022 года (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alessandra Prentice)

Место в Дымере Киевской области, где российские оккупанты удерживали местных жителей, 14 апреля 2022 года (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alessandra Prentice)

Украина и Россия провели очередной обмен по формуле «5 на 5». Все освобожденные — гражданские, незаконно удерживаемые оккупационными войсками.

Об этом Главное управление разведки МО сообщило в субботу, 18 июня.

Там рассказали, что четыре человека попали в плен к военным РФ во время боев в Киевской области, трое из них — во время оккупации Гостомеля. Также вернули тело одного погибшего защитника Украины.

Видео дня
Читайте также:

10 июня глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил про обмен пленными между Украиной и Россией (4 россиянина на 5 украинцев).

Ранее освобожденные из российского плена украинские военные рассказали об издевательствах, которые им пришлось пережить со стороны оккупантов: они пытают военнопленных, угрожают убийством, избивают и унижают, сообщала бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Российские силы спецопераций за две недели до войны сидели в лесах на Киевщине – Михаил Самусь
https://www.youtube.com/watch?v=lsizNz0VMIQ
Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Плен Пленный Обмен пленными Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X