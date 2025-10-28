Освобожденные из плена военные будут получать дополнительные выплаты в течение первых трех месяцев реабилитации

28 октября, 11:16
Освобожденным из плена военным дополнительно будут выплачивать 50 тысяч гривен ежемесячно (Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ)

Освобожденные из плена украинские военные будут получать увеличенные выплаты на стационарное лечение — 50 тысяч гривен ежемесячно в течение трех месяцев.

Соответствующий Закон 4632-IX президент Украины подписал 11 октября.

Ранее такие выплаты назначались только тем, кто получил ранения, контузии или травмы, повлекшие инвалидность. Однако многие военные во время плена также получают серьезные заболевания и нуждаются в длительном лечении, отметила премьер-министерка Юлия Свириденко.

14 ноября вступает в силу еще одна норма этого закона: справка об обстоятельствах травмы или болезни, которую получил военнослужащий в плену, должна составляться в течение пяти дней с момента получения им первичной учетной (медицинской) документации.

28 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает выплаты единовременного пособия в размере 15 млн грн родным погибших в плену РФ военных.

18 июля в Минобороны Украины сообщили, что члены семей украинских военнослужащих, погибших в российском плену, смогут получить единовременную выплату в размере 15 миллионов гривен. Соответствующие изменения в закон О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей приняла Верховная Рада на заседании 16 июля.

