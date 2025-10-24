Продление военного положения, начало отопительного сезона, новые выплаты военнослужащим. Главные изменения для украинцев с 1 ноября

В ноябре 2025 года Украина продолжит жить в условиях военного положения, вступит в силу закон о новых выплатах защитникам, освобожденным из плена, стартует отопительный сезон.

NV собрал ключевые изменения с 1 ноября.

Продление действия военного положения

Действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине продлено на 90 дней, с 5 ноября 2025 года по 3 февраля 2026 года.

Реклама

Соответствующие законопроекты Верховная Рада приняла 21 октября.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину это уже 17-е продление действия военного положения и мобилизации.

Кто подлежит мобилизации в ноябре

Призыв в последний месяц осени продлится без сокращения объемов. В то же время и увеличивать набор в армию в Украине не будут, говорил министр обороны Денис Шмыгаль. «Мы мобилизуем все необходимое количество людей, чтобы покрыть все наши потери и сформировать небольшие резервы», — заявил он в сентябре.

Постановление КМУ 560 предусматривает, какие категории мужчин подлежат призыву:

военнообязанные и резервисты от 25 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья и не имеют права на отсрочку;

военнообязанные и резервисты от 25 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья и имеющие право на отсрочку, но от нее отказавшиеся;

люстрированные чиновники со статусом военнообязанных или резервистов, если это лица, уволенные по закону об очищении власти;

осужденные на испытательном сроке, если они военнообязанные или резервисты и если они не осуждены за преступления против нацбезопасности, умышленное убийство двух или более людей, сексуальное насилие или топ-коррупцию и тому подобное;

подозреваемые и обвиняемые под стражей, в отношении которых еще не вынесено решение суда. Такие лица могут быть мобилизованы, если они не подозреваются в преступлениях против нацбезопасности и ряде других тяжких преступлений ( убийство, изнасилование, разбой и т. д. );

убийство, изнасилование, разбой ); граждане с судимостью, приговоренные к лишению или ограничению свободы за нетяжкие, тяжкие или особо тяжкие преступления. Это не касается осужденных за преступления против национальной безопасности Украины.

Дополнительные выплаты освобожденным из плена

Освобожденные из плена украинские воины будут получать увеличенные выплаты на стационарное лечение — 50 000 гривен ежемесячно в течение трех месяцев. Это предусмотрено законом, который 11 октября подписал президент Владимир Зеленский.

Ранее такие выплаты назначались только тем, кто получил ранения, контузии или увечья. Однако многие военнослужащие во время плена также получают серьезные заболевания и нуждаются в длительном лечении, отмечала премьер-министр Юлия Свириденко.

14 ноября вступает в силу еще одна норма этого закона: справка об обстоятельствах травмы или болезни, которую получил военнослужащий в плену, должна составляться в течение пяти дней с момента получения им первичной учетной (медицинской) документации.

Перечень получателей базовой соцпомощи расширяют

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, срок начала подачи заявлений на получение базовой социальной помощи (БСД) новым категориям лиц с низкими доходами был перенесен на 1 ноября.

Речь идет о гражданах, которые не имеют права на пенсию и получают государственную социальную помощь, а также людей с инвалидностью.

Начиная с июля за назначением такой помощи могли обратиться украинцы, которые на дату обращения были получателями:

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

пособия на детей одиноким матерям;

помощи на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или их место жительства неизвестно.

Базовый размер такой помощи составляет 4500 гривен. В то же время для каждой семьи размер выплат рассчитывается как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.

Подать заявление на получение такой помощи можно или лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, или онлайн — через портал Дія.

Проект будет действовать в течение двух лет, но Министерство социальной политики работает над тем, чтобы сделать его постоянным. Ведомство советует перед подачей заявления на БСД проверить, выгоднее ли получать ее, чем другие действующие виды помощи.

Отопительный сезон и коммунальные тарифы

В Украине продолжит действовать мораторий на повышение коммунальных тарифов, в частности на газ, отопление и горячее водоснабжение, который был введен в связи с военным положением. Поэтому в ноябре суммы в платежках останутся неизменными.

Цена на электроэнергию: после 1 ноября украинцы и в дальнейшем будут платить за свет 4,32 грн за кВт/ч.

Для потребителей с электроотоплением будет действовать льготный тариф на электроэнергию: 2,64 грн за кВт/ч за первые 2000 кВт/ч в месяц.

Для владельцев многозонных счетчиков в часы ночной минимальной нагрузки (23:00−07:00) действует специальный тариф 1,73 грн за кВт/ч, но в часы пикового потребления (08:00−11:00 и 20:00−22:00) он составляет 6,48 грн за кВт/ч.

Цена на газ: в ноябре 2025 года бытовые потребители, которые пользуются услугами Нафтогаза, как и раньше, будут платить 7,96 грн за кубометр. Цены у остальных поставщиков будут в пределах от 7,7 грн до 9,90 грн за кубометр.

Тариф на отопление в каждом регионе рассчитывается по-разному. Согласно данным Киевтеплоэнерго, в Киеве жители будут платить 1654,41 грн/Гкал.

Тарифы на холодную воду в ноябре местные органы власти не планируют повышать.

Сроки отопительного сезона устанавливают в громадах в зависимости от среднесуточной температуры (рекомендуется включать отопление, когда снаружи меньше +8 °C в течение трех суток подряд). Распространенную информацию о том, что отныне отопительный сезон всегда будет начинаться в Украине 1 ноября, опровергли в Минэнерго. «Речь идет исключительно о продлении условий поставки природного газа и фиксированных цен на природный газ для производителей тепловой энергии на нужды населения и бюджетных учреждений — с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года», — прокомментировали в министерстве суть Постановления Кабмина 812, на которое ссылались некоторые медиа.

Впрочем, как свидетельствуют сообщения из регионов, в 2025 году тепло в дома должно поступить именно 1 ноября или около этой даты. «Не хочу комментировать сроки, поскольку враг внимательно следит за информационным пространством», — говорил в частности мэр Харькова Игорь Терехов.

Дедлайн заявок на Пакет школьника

С августа действует правительственная программа Пакет школьника, которая предусматривает единовременную выплату в размере 5000 грн для семей первоклассников. Тратить эти деньги можно на школьные принадлежности, одежду и книги.

Подать заявку на Пакет школьника можно до 15 ноября в сервисных центрах Пенсионного фонда или через приложение Дія.

Помощь предоставляется в безналичной форме через специальный счет в определенных банках. Средства поступят в течение 14 дней после обработки заявки. Они должны быть использованы в течение 180 дней, а неиспользованный остаток возвращается в государственный бюджет.

Помощь не предоставляется, если ученик выехал за границу или находится на временно оккупированных территориях.

Закон о безопасной упаковке

19 ноября вступает в силу в полном объеме Закон Украины о материалах и предметах, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Это один из документов большого евроинтеграционного пакета, принятый в 2022 году.

Он устанавливает правила безопасности всех материалов, контактирующих с пищевыми продуктами (упаковка, посуда, столовые приборы, оборудование, тара), говорится на официальном портале Верховной Рады.

«Впервые на законодательном уровне введены европейские стандарты производства соответствующей упаковки и предметов с соблюдением надлежащей производственной практики (GMP). Это гарантирует, что при обычном использовании материалы и предметы не будут попадать в пищевые продукты в количестве, которое может быть опасным для здоровья человека; менять состав продуктов; ухудшать вкус, запах или вид продукта», — отметили в пресс-службе парламента.