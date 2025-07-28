Зеленский подписал закон о выплатах 15 млн грн родным погибших в плену РФ военных

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 28 июля, подписал закон, который предусматривает выплаты единовременного пособия в размере 15 млн грн родным погибших в плену РФ военных.

«Также я подписал закон, о котором мы говорили с родными украинцев в российском плену, с самими нашими воинами, которые были освобождены и возвращены домой. Закон восстанавливает справедливость, закон решает финансовый вопрос — чтобы воины, которые были захвачены в плен, получали такие же финансовые гарантии, что и все защитники Украины», — заявил президент в вечернем обращении.

Ранее Зеленский сообщил, что встретился в понедельник в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными со всеми, кто работает над обменами, и людьми, которые были возвращены домой из российского плена.

По словам главы государства, на встрече обсудили решение проблемных вопросов с прохождением медицинских комиссий освобожденными из плена, учет болезней и состояний, приобретенных в плену, реабилитацию и реинтеграцию, психологическую помощь, масштабирование программы ментального здоровья и новые подходы к формированию списков на обмен.

«Поручил проработать и воплотить соответствующие решения как можно быстрее. По всем вопросам есть отдельно ответственные. Должны продолжать системную работу для поддержки освобожденных из плена военных и гражданских и всю работу, которая поможет вернуть всех украинцев из российской неволи», — заявил президент.

18 июля в Минобороны Украины сообщили, что члены семей украинских военнослужащих, погибших в российском плену, смогут получить единовременную выплату в размере 15 миллионов гривен. Соответствующие изменения в закон О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей приняла Верховная Рада на заседании 16 июля.

Отныне этот закон определяет право на получение такой помощи в случае гибели военнослужащего в плену, независимо от причины наступления смерти. В то же время он не распространяется на тех военных, кто сдался в плен врагу добровольно.

Этот закон также увеличил с трех месяцев до одного года срок, в течение которого могут быть осуществлены выплаты помощи в случае получения военнослужащим ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания при исполнении им обязанностей военной службы, что привело к частичной утрате трудоспособности без установления ему инвалидности, а также лицом, уволенным с военной службы, которое частично утратило трудоспособность вследствие указанных причин.

В Минобороны добавили, что принятый закон изменил порядок определения размера единовременной денежной помощи при изменении группы инвалидности.