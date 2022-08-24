В Новой Каховке прогремели мощные взрывы 24 августа, 16:25 Взрыв в Новой Каховке, 24 агвгуста (Фото:Скриншот видео Ху@вый Херсон / Telegram)

В среду, 24 августа, в Новой Каховке прогремели мощные взрывы. Над городом поднимается дым.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, публикуя соответветствующие кадры.

Согласно опубликованным видео, в городе днем прогремели взрывы, затем в небе заметили дым.

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Звуки взрывов похожи на детонацию боеприпасов. Однако официальной информации украинской стороны относительно удара по складам оккупантов пока не было.

22 августа в районе временно захваченной Новой Каховке раздались взрывы на базе российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 22 августа, украинские силы нанесли удар по Антоновскому мосту, когда по нему двигалась колона российской техники с боеприпасами.



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