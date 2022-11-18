Имею десять мест для ночевки. Мэр Николаева — о жизни в прифронтовом городе, коллаборантах и отказе от денег иностранных партнеров 18 ноября, 07:16 Эксклюзив НВ Мэр Николаева Александр Сенкевич: «Николаев обстреливают шесть дней в неделю» (Фото:Отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета)

Мэр Николаева Александр Сенкевич — о том, как управлять городом, который постоянно обстреливается, судьбе местного ОПЗЖ, разбитых памятниках и планах на празднование победы.

Журналист Андрей Лохматов специально для НВ

Это утро в Николаеве началось с обстрелов. В 9 утра мы встречаемся с городским главой Александром Сенкевичем в одном из немногих работающих кафе, где в большом зале заняты всего два столика.

Видео дня

Спрашиваю, куда в этот раз были прилеты. «Две ракеты — Корабельный район, еще одна полетела в поселок за город», — отвечает Сенкевич. Корабельный район, расположенный ближе всего к оккупированной части Херсонской области, страдает от российской агрессии больше всего.

Николаев обстреливают шесть дней в неделю, причем преимущественно из зенитно-ракетных комплексов С-300. Они предназначены для атаки воздушных целей, но агрессор бьет ими по жилым домам, школам, университетам и объектам инфраструктуры Николаева. Ракеты запускают с левого берега Днепра в Херсонской области, поэтому сигнал воздушной тревоги в городе включается чаще всего после того, как уже состоялся первый прилет. Именно поэтому в Николаеве сегодня мало что работает, улицы полупустые, а подавляющая часть горожан ночуют в укрытиях. От попадания российских ракет не застрахован здесь никто — они прилетают куда угодно и когда угодно.

О том, как живет Николаев под обстрелами, его мэр его рассказал НВ.

— Что чувствует и что городской глава, когда утром узнает об очередных прилетах?

— Мы узнаем о взрывах почти моментально, даже ночью. Имеем сегодня техническую возможность узнавать места прилетов, не имея с ними визуального контакта. Есть процедура, по которой сразу приезжают спасатели, после чего наши службы помогают людям, которые остались без крыши над головой, и, собственно, большинство этих обстрелов проходят ночью, поэтому к утру наши службы решают уже много вопросов. Сначала мы все испытывали страх — нет здесь, что скрывать, и ожидали их [ракетные атаки] каждый вечер. А позже мы даже привыкли к ним.

Во время войны у нас погибло большое количество людей — 149 гражданских лиц [еще шесть погибли от удара вражеской ракеты в пятиэтажку 11 ноября], но на самом деле это значительно меньше, чем могло бы быть благодаря тому, что многие уехали из города, и у нас много прилетов в пустые дома и квартиры.

— Я слышал от николаевцев, уехавших из города из-за войны, о том, что «мы уже закрепились на новом месте и не будем возвращаться в Николаев». Вы ощущаете этот тренд? Как много людей потеряет Николаев после войны?

— Я пока вижу, что очень много людей хотят вернуться. Даже некоторые на меня рассержены, что я говорю, чтобы не возвращались, потому что пока рано. Я получаю много гневных сообщений в разных соцсетях, что мы хотим вернуться, а вы запрещаете вернуться в город, какой вы городской голова?! Сегодня многие люди действительно хотят вернуться в Николаев и в Украину в целом. Но, к сожалению, пока это опасно, и пока прилетают сюда ракеты, и гибнут мирные люди, это значит, что нельзя еще возвращаться. И хуже всего, что может произойти в этой ситуации, это то, что на самом деле сюда не будет возвращаться молодежь как в Николаев, так и вообще в Украину. Люди постарше больше «приросли корнями» к своим местам, а молодые легко меняют свои приоритеты. Они гибче и могут остаться там, куда они перебрались. И это будет большой челлендж для всех нас — создать здесь условия для обучения, для карьерного роста, создания рабочих мест, чтобы людей этих вернуть, чтобы им здесь было интересно. Но важно, чтобы они тоже понимали, что они украинцы, и что никто кроме них эту страну не будет восстанавливать.

— Насколько я знаю, в Николаеве от обстрелов пострадало где-то около 80 школ, они либо полностью разрушены, либо повреждены.

— 78 образовательных учреждений, это и детсады тоже.

— Среди городов, которые сегодня находятся под контролем Украины, это, пожалуй, самая большая цифра?

— Еще Харьков. Они бомбят нас почти каждый день, в общей сложности у нас пострадало частично 867 многоэтажных домов и 1.035 частных домов, 70 из них не подлежат восстановлению. Трудно сейчас подсчитать убытки, потому что мы не понимаем, сколько будет стоить их восстановить на тот момент, когда это будет происходить. Но ущерб огромный. На всех встречах с нашими иностранными партнерами я всегда говорю, что нас не интересуют деньги, и это им очень импонирует. Я говорю, что мы предлагаем брать на себя проекты, объявлять тендеры по европейским процедурам и контролировать качество выполнения работ.

— Самостоятельно выбирать подрядчиков?

— Да, полностью закрывать эти вопросы. Сейчас мы работаем с правительством Дании, и когда они хотели выделить средства на покупку оборудования, необходимого для запуска отопительного сезона — котлы, трубы и так далее, — мы договорились, что они делают это либо сами, либо, как они решили, через свои негосударственные общественные организации. И так мы сегодня работаем по принципу, что Николаевский городской совет не трогает и не касается денег наших европейских помощников. И, я думаю, что такая позиция улучшает доверие к нам, демонстрирует, что с нами можно работать, и позволяет избегать любых рисков в вопросе коррупции. Во-вторых, я говорю, что после войны Украина не будет страной, стоящей с протянутой рукой. Мы просим становиться нашими партнерами — зайти сюда и создавать заводы, фабрики, которые будут заниматься тем, что будут восстанавливать страну и создавать рабочие места и зарабатывать средства. Потому что бизнес — это о деньгах, которые не выделяются, а зарабатываются. Поэтому мы говорим, что Украина — большой рынок сбыта, это большой рынок труда, и сейчас уже говорим о том, чтобы менять учебные программы, чтобы готовить детей и подростков для этих будущих работ.

— Я спросил о школах как раз в контексте того, что для того, чтобы молодежь сюда возвращалась, надо иметь детские сады и школы.

— Мы понимаем, что количество детей в Николаеве уменьшается в любом случае, даже если все вернутся. Потому что многие во время войны просто передумали создавать семью, заводить детей, потому что неизвестно, куда придется бежать с малышкой. Поэтому мы понимаем, что оставшимися здесь школами мы сможем обеспечить вопросы обучения. Во-вторых, мы не планируем сегодня восстанавливать объекты, которые были разрушены. Возможно, вместо двух разрушенных школ нужно будет построить одну и запустить автобус, как это делается в Европе или Америке. Но это будет новая школа со всем новым оборудованием. То же касается и всех других объектов, которые разрушены — спортивных, культурных. Поэтому не надо думать, что на местах разрушенных объектов просто появятся те же. Это будет совсем другой подход, и именно поэтому мы сейчас работаем с одной из датских компаний по созданию нового Генерального плана города.

— То есть, Николаев после войны будет по-новому устроен?

— Всегда любой кризис, кроме того, что это беда, это еще и шанс на изменения. Поэтому мы считаем, что как раз эта война может стать тем же шансом для Николаева измениться после войны.

— Есть ли сейчас в Николаеве такое понятие, как политическая жизнь? Есть ли сейчас у мэра Сенкевича кроме российских оккупантов политические оппоненты?

— В начале войны мы с депутатами встретились онлайн и проговорили, что мы не планируем какие-либо политические баталии, и сегодня мы работаем как единая сила.

— Так оно и есть?

— На сегодняшний день я пока не видел никакой политической активности или баталий. У нас за это время две сессии городского совета прошли онлайн, ближайшую планируем провести 22 ноября и в декабре. Пока что у меня нет каких-либо проблем с депутатами. Конечно, можно списывать на то, что кто-то испугался, затаился, но даже таких подпольных возбуждений не было. Сегодня все нацелены на результат.

— В последнем вашем прямом эфире, который я смотрел в Instagram, я заметил факт, что мне показался странным, что многие люди в комментариях писали, что «мэр переехал в Одессу, живет в Одессе и покинул город». Как вы это прокомментируете?

— На самом деле, я бываю в Одессе, бывал несколько раз, и не в самой Одессе, а в Черноморске, где находился в выходные. А все время я был и есть здесь, я не был даже в отпуске, я всегда нахожусь в городе, ночую здесь. Иногда езжу в Киев, два раза был во Львове. Здесь дело не в том, хочу или не хочу я кому-то доказывать, что я не нахожусь в Одессе. В первую очередь, рядом со мной работают люди, которые смотрят на меня. И если они будут понимать, что я живу в Одессе, они просто не будут верить ни в меня, ни в город. Им будет понятно, что тоже надо отсюда уезжать. Но чем больше ты будешь доказывать, что ты в Николаеве, тем больше будут думать, что ты в Одессе. То же самое о заводе по выработке плитки, которого у меня нет, но все говорят, что он есть.

— Расскажите, какие средства безопасности вы соблюдаете, находясь в Николаеве? Ночуете ли вы также в укрытии, как это делают многие николаевцы?

— У меня есть около десяти мест, в которых я ночую, и я постоянно меняю места, где я ночую. Несмотря на то, что я не тот человек, который принимает решение военного характера, но мы можем понимать, что россияне воспринимают городского голову как лидера информационного влияния, лидера общины, поэтому могут желать уничтожить меня или кого-то из близких. Поэтому меры безопасности конечно есть, и я их соблюдаю, не ночую в одном месте, потому что это может быть опасно для меня, или для людей, которые находятся рядом.

Со второго дня войны я попросил, чтобы все работники городского совета вышли из здания и не возвращались туда. На сегодняшний день оно охраняется, но она пустует. И делал я это именно для того, чтобы городской совет не стал объектом для ракет, которые могут запустить, чтобы попасть в меня. Со второго дня войны мы работаем в разных местах, удаленно, меняем позиции и так далее. Так же и я: меняю автомобили, места пребывания, никто не знает моего графика, о совещаниях, которые мы проводим, люди узнают за полчаса. Это меры безопасности, обостренные с первого дня войны. Кто-то над этим смеялся, а кто-то после «прилета» в здание ОГА, понял, что я был прав. К сожалению.

— В горсовете Николаева сегодня 17 депутатов, избранных от ОПЗЖ, и еще несколько — от партии Шария. Эти две партии запрещены в Украине. Здесь в Николаеве они продолжают работать?

— Депутаты, насколько мне известно, не являются членами этой партии, продолжают работать, некоторые из них ходят на сессии и голосуют. Партия Шария распустила свою фракцию, это произошло на сессии и было объявлено, и они создали фракцию… Как она там называется? ПШТ, или как ( обращается к помощнику) Как там? Политическая партия… ППП. Фракция ППП — пистолет пулемёт Шарапова.

— Давайте поговорим о последних новостях из жизни Александра Сагайдака, директора коммунального предприятия Николаевская ритуальная служба, которого 21 октября задержала СБУ по подозрению в работе на оккупантов. Было ли для вас сюрпризом задержания Сагайдака?

— Это прослеживалось, это было два разговора, и последний вылился в то, что я на аппаратном совещании при всех сказал, что если я буду слышать такие вещи, то вы будете уволены. Что за вещи? Какие-то мнения о том, что нам не хватает информации, чтобы найти ответы, от кого летят эти ракеты и так далее. Собственно, после второго такого случая я отстранил его от проведения аппаратных совещаний, и мы отключили его от рации, где велись наши переговоры.

— Это когда произошло?

— Это было еще в апреле. Мы [руководителями подразделений городского совета] какое-то время собирались на обед в разных местах, и на одном из таких обедов он сказал, что вообще-то мы восемь лет бомбили Донбасс, и здесь это сработало на некоторых — что это за информация такая, что мы «бомбили Донбасс»? Расскажи нам. И он начал нам рассказывать, что «мы всего не знаем, что нам не все говорят», то есть стандартные российские нарративы, которыми прокачивают слабые умы. И мы тогда просто его отстранили для того, чтобы не давать ему какую-нибудь важную информацию. А позже мы узнали, что его взяли в разработку СБУ, следили за ним, как он передавал информацию, ездил на блокпосты и так далее. Я всегда говорю, что последнюю точку в любом деле поставит суд. Но я презираю тех людей, которые сотрудничают с оккупантами, наводят ракеты, которые убивают мирных людей и приравниваю их к людям, которые планируют массовые убийства.

— Были ли еще такие люди с подобной позицией?

— Скажем так, были еще некоторые люди, информацию о которых мы передали в специальные службы.

— Летом город закрывали на три дня на комендантский час, чтобы отработать вопросы с предателями и коллаборантами, чтобы задержать их. Насколько я помню, Виталий Ким говорил о сразу 20 открытых уголовных производствах по результатам этой трехдневной работы. Действительно ли в Николаеве много людей, сотрудничающих с врагом?

— Я не координирую работу специальных служб, они не предоставляют мне такую информацию. Они с главой военно-гражданской администрации сотрудничают. Поэтому я не знаю, сколько людей там задержано и сколько из них получили подозрения или приговоры суда.

— В Николаеве был уничтожен памятник, который официально назывался Милиционерам, погибшим при исполнении служебных обязанностей — его еще называли Памятник КГБшнику. Исчез также памятник Пушкину, относительно которого городские власти давали уже разъяснения [памятник убрали коммунальщики, чтобы его не уничтожили — после войны власти обещают поставить вопрос о его дальнейшей судьбе] . Тем временем в Одессе уже полгода длится эпопея вокруг памятника российской царице Екатерине. Что бы вы сделали с памятником Екатерине, будь он в Николаеве?

— Скажу так: при каденции мэра Николаева Сенкевича, если бы в Николаеве был памятник Екатерине, я думаю, его бы уже не было. Но то, что произошло в Николаеве с памятником погибшим солдатам во время Второй мировой войны (2 ноября неизвестные взорвали памятник Скорбящей матери, который является частью мемориального комплекса Братская могила 80-ти николаевских подпольщиков и жертв фашизма 1941−1945 годов), на котором ни одного серпа, молота или звезды не было, а было только три суровых мужчины и было написано — они погибли за ваше счастливое будущее. Это, я думаю, вандализм. И считаю, что это сделали недалекие люди или русские спецслужбы. И ожидаю от правоохранительных органов результата расследования этого случая.

— В 2015 году, во время своей первой предвыборной кампании вы говорили, что вы видите Николаев в будущем украинским Гамбургом. Как вы видите Николаев сегодня?

— Я продолжаю его видеть транспортно-логистическим хабом. Вижу, что он может стать таковым после войны.

— Когда вас сегодня николаевцы спрашивают «А когда это все закончится?», что вы им отвечаете?

— Когда нельзя видеть будущее или большие горизонты, нужно себе ставить короткие засечки и идти к ним. Реперные точки. Мы поставили себе, что наша следующая реперная точка — это начало мая. Мы работаем сегодня до этого времени: если война закончится, будем работать в мирное время. Если не закончится, будем ставить новую реперную точку и идти к ней. Потому что идти в неизвестность и бесконечность невозможно, так устроен человек.

— Что первым сделает Александр Сенкевич, когда Украина объявит о своей победе?

— Конечно, будем праздновать неделю [смеется].

— На городском уровне?

И на городском уровне тоже. Посмотрим, будут ли деньги, чтобы праздновать на городском уровне, но как минимум в кругу друзей будем. Мы обязательно победим благодаря нашим ребятам!

