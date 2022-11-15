В Николаев прибыл первый с 24 февраля пассажирский поезд

15 ноября, 10:49
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УЗ возобновила железнодорожное сообщение с Николаевом, в город прибыл первый поезд дальнего следования (Фото:Суспільне)

УЗ возобновила железнодорожное сообщение с Николаевом, в город прибыл первый поезд дальнего следования (Фото:Суспільне)

Утром во вторник, 15 ноября, в Николаев впервые с начала полномасштабного вторжения РФ прибыл пассажирский поезд дальнего следования.

Накануне в Укрзализныце анонсировали прибытие поезда № 122/121 из Киева.

Начальник пассажирского поезда Богдан Стадник рассказал, что первым рейсом Киев-Николаев ехало около 50 пассажиров, пишет Суспільне.

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«Было продано девять плацкартных и семь купейных билетов. Также ехали железнодорожники, иностранные журналисты и организованные группы волонтеров — Врачи без границ и World Central Kitchen», — отметил он.

Суспільне
Фото: Суспільне

Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение с Николаевом впервые с 24 февраля.

Поезд отправляется из Киева в 22:14 и прибывает в Николаев в 07:15. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:09 и прибывать в Киев в 06:55. Билеты уже можно приобрести в кассах, приложении или чат-ботах УЗ.

Войска РФ систематически обстреливали город, нанося ракетные удары по жилым и промышленным районам. В начал ноября мэр областного центра Александр Сенкевич заявлял, что с начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты не обстреливали Николаев только 44 дня.

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https://www.youtube.com/watch?v=xCeZExCalG4&t=358s

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что почти вся Николаевская область вернулась под контроль Украины. Под оккупацией остается часть Кинбурнской косы. Там расположены три населенных пункта, относящихся к Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Николаев Укрзализныця Поезда

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