В Николаев прибыл первый с 24 февраля пассажирский поезд 15 ноября, 10:49 УЗ возобновила железнодорожное сообщение с Николаевом, в город прибыл первый поезд дальнего следования (Фото:Суспільне)

Утром во вторник, 15 ноября, в Николаев впервые с начала полномасштабного вторжения РФ прибыл пассажирский поезд дальнего следования.

Накануне в Укрзализныце анонсировали прибытие поезда № 122/121 из Киева.

Начальник пассажирского поезда Богдан Стадник рассказал, что первым рейсом Киев-Николаев ехало около 50 пассажиров, пишет Суспільне.

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«Было продано девять плацкартных и семь купейных билетов. Также ехали железнодорожники, иностранные журналисты и организованные группы волонтеров — Врачи без границ и World Central Kitchen», — отметил он.

Фото: Суспільне

Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение с Николаевом впервые с 24 февраля.

Поезд отправляется из Киева в 22:14 и прибывает в Николаев в 07:15. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:09 и прибывать в Киев в 06:55. Билеты уже можно приобрести в кассах, приложении или чат-ботах УЗ.

Войска РФ систематически обстреливали город, нанося ракетные удары по жилым и промышленным районам. В начал ноября мэр областного центра Александр Сенкевич заявлял, что с начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты не обстреливали Николаев только 44 дня.

После освобождения правобережья Херсонской области и Херсона количество обстрелов Николаева значительно снизилось, но в ВСУ говорят, что угроза пока остается.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что почти вся Николаевская область вернулась под контроль Украины. Под оккупацией остается часть Кинбурнской косы. Там расположены три населенных пункта, относящихся к Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.

