«У него обычно словесный понос». Ким опроверг заявления коллаборанта Стремоусова о подготовке РФ к наступлению на Николаев

8 ноября, 16:52
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Ким добавил, что военные ВСУ хорошо работают по российским позициям (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Ким добавил, что военные ВСУ хорошо работают по российским позициям (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опроверг заявления кремлевских марионеток в Херсонской области о «затишье» на южном фронте и якобы подготовке российских оккупантов к наступлению на Николаев.

Во время брифинга Ким прокомментировал заявление херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова о том, что «затишье» на юге страны может быть подготовкой к наступлению оккупантов на Николаев.

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«Мне попадались, что он говорит. У него обычно „словесный понос“. Я не воспринимаю, что он говорит. Потому, что он говорит все, что ему придет в голову», — сказал Ким.

Глава ОВА добавил, что военные ВСУ хорошо работают по российским позициям на юге страны.

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«Затишье перед бурей — это он о себе говорит. Наши войска хорошо работают по их складам, логистике и передовым линиям. Там у них совсем не тихо», — сказал Ким.

По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, Украина может освободить Херсон до конца ноября.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области. Он также отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности убежать из Херсона.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Виталий Ким

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