«Убирал камеры, где проводились допросы». Несовершеннолетний сын главы Запорожской РГА рассказал о российском плене

8 июля, 22:03
Олег Буряк с сыном Владиславом (Фото:Save Vlad Buryak / Facebook)

Олег Буряк с сыном Владиславом (Фото:Save Vlad Buryak / Facebook)

Несовершеннолетний сын главы Запорожской райгосадминистрации Владислав Буряк рассказал, что его почти 50 дней держали в одиночной камере, он убирал помещения, в которых оккупанты пытали других пленных.

Об этом сообщает Настоящее время.

Он сказал, что оккупанты не выпускали его на воздух.

«Первые 48 дней я находился в Васильевском отделении полиции, содержался в следственном изоляторе в одиночной камере. Соответственно, вы сами понимаете, что такое одиночная камера. Это отсутствие возможности нормально выходить на воздух, отсутствие возможности поговорить», — рассказал он.

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Подросток рассказал, что на связь он мог выходить раз в десять дней.

«Связь была у меня раз в десять дней. На улицу я мог выходить 15−20 минут в день максимум. Первые две недели я не мог помыться, а вещи постирал только после трех недель. В камере у меня туалет не работал. Мне приходилось с помощью железной миски набирать воду из крана и смывать», — отметил он.

Владислав в плене занимался уборкой помещений, также уборкой помещений, в которых проводились допросы.

По его словам, оккупанты «допрашивали» как гражданских, так и военных людей.

«К другим пленным применялись так называемые пытки. Избиения, битье током и прочее», — добавил он.

У них пытались узнать, где находится оружие, гранатометы, боеприпасы.

«Применялись, естественно, негуманные методы допросов. Я это все прекрасно видел и слышал», — вспоминает Владислав.

https://www.youtube.com/watch?v=_xl0W4uOnsg

7 июля из плена российских оккупантов освободили сына главы Запорожской райгосадминистрации Олега Буряка Владислава.

16-летнего подростка похитили 8 апреля на блокпосту российских оккупантов в Васильевке во время движения эвакуационной колонны из Мелитополя в Запорожье. Он находился в плену 90 дней.

В интервью Радио Свобода Олег Буряк рассказал, что его сын не хотел уезжать из Мелитополя, где жил его дедушка, боровшийся с раком четвертой стадии. Он умер 8 апреля.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Плен Похищение Война России против Украины

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