Из плена оккупантов освободили 16-летнего сына главы Запорожской РГА 7 июля, 22:38 Олег Буряк с сыном Владиславом (Фото:Save Vlad Buryak / Facebook)

Из плена российских оккупантов освободили сына главы Запорожской райгосадминистрации Олега Буряка Владислава.

Об этом сообщается на Facebook-странице Save Vlad Buryak в четверг, 7 июля. На опубликованном видео Олег Буряк сказал, что вместе с сыном едет домой, и поблагодарил всех, кто помогал его освободить.



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16-летнего подростка похитили 8 апреля на блокпосту российских оккупантов в Васильевке во время движения эвакуационной колонны из Мелитополя в Запорожье. Он находился в плену 90 дней.

В интервью Радио Свобода Олег Буряк рассказал, что его сын не хотел уезжать из Мелитополя, где жил его дедушка, боровшийся с раком четвертой стадии. Он умер 8 апреля.

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