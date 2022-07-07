Из плена оккупантов освободили 16-летнего сына главы Запорожской РГА

7 июля, 22:38
Олег Буряк с сыном Владиславом (Фото:Save Vlad Buryak / Facebook)

Олег Буряк с сыном Владиславом (Фото:Save Vlad Buryak / Facebook)

Из плена российских оккупантов освободили сына главы Запорожской райгосадминистрации Олега Буряка Владислава.

Об этом сообщается на Facebook-странице Save Vlad Buryak в четверг, 7 июля. На опубликованном видео Олег Буряк сказал, что вместе с сыном едет домой, и поблагодарил всех, кто помогал его освободить.

Видео дня
https://www.facebook.com/107040838663366/videos/579213460319911
https://www.facebook.com/107040838663366/videos/725277438724025

16-летнего подростка похитили 8 апреля на блокпосту российских оккупантов в Васильевке во время движения эвакуационной колонны из Мелитополя в Запорожье. Он находился в плену 90 дней.

В интервью Радио Свобода Олег Буряк рассказал, что его сын не хотел уезжать из Мелитополя, где жил его дедушка, боровшийся с раком четвертой стадии. Он умер 8 апреля.

https://www.youtube.com/embed/_xl0W4uOnsg
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Пленные Запорожская область Плен Похищение

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