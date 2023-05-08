«Плотину прорвало — плотине конец». Яковина предсказал, что произойдет, если ЧВК Вагнер уйдет из Бахмута

8 мая, 00:25
NV Премиум
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Пригожин и вагнеровцы (Фото:Press service of Concord/Handout via REUTERS)

Пригожин и вагнеровцы (Фото:Press service of Concord/Handout via REUTERS)

Если главарь вагнеровцев Евгений Пригожин исполнит свое обещание и его подразделения уйдут из Бахмута, то может посыпаться вообще весь российский фронт. Такое мнение в эфире Radio NV высказал международный обозреватель Иван Яковина.

Он напомнил, что Пригожин пообещал увести своих наемников 10 мая в случае, если ему не дадут снарядов. «Разгром российской армии в этом случае станет уже не какой-то отдаленной перспективой, а непосредственной и близкой. Полный развал, гибель и уничтожение российской армии станет делом нескольких месяцев, если даже не быстрее», — прогнозирует Яковина.

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Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Фронт Иван Яковина Бахмут Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Радио NV Война России против Украины вагнеровцы

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