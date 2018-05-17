НАБУ провело обыски по делу Труханова

Труханов с дочерью Алисой и Татьяной Колтуновой на красной дорожке Одесского кинофестиваля

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски у возможной жены мэра Одессы Геннадия Труханова, собственность которой в нарушение закона не отражена в декларации чиновника.

Об этом стало известно благодаря решению Соломенского суда от 25 апреля. Детективы НАБУ получали таким образом разрешение на проверку движения средств на банковской карточке, выданной на имя мэра и его мобильные номера и его матери и одной из дочерей.

Две банковские карточки мэра Одессы, выданные банком Пивденный на имя Gennadiy Trukhanov и сроком действия до мая 2018 года были найдены во время обыска в одесской квартире. Обыск проходил в рамках расследования об отчуждении одесского аэропорта.

Как пишет Думская, владелицей квартиры может быть гражданская жена Труханова Татьяна Колтунова. По данным издания, она также обладает "роскошной квартирой в Лондоне".

Найденные вещи дали основания детективам считать, что владелица квартиры и мэр Одессы проживали вместе по меньшей мере с 2015 по 2017 годы. Таким образом мэр должен был указать это в своих декларациях, чего не было сделано.

Также во время обысков в одесской квартире НАБУ нашло место оборудованное под рабочий кабинет.

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