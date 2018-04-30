Криминальное прошлое и лондонская квартира Труханова: что расследовали журналисты

Одесский мэр Геннадий Труханов вновь оказался в центре внимания СМИ - теперь уже не только украинских, но и мировых. Британский телеканал BBC обнародовал большое расследование о причастности одесского градоначальника к украинской преступной группировке, которая в 90-е годы орудовала в Италии и отмывала добытые средства, выкупая элитную британскую недвижимость.

Одновременно журналисты проекта Слідство.Інфо опубликовали материал о роскошной квартире в Лондоне стоимостью $ 5 млн, предположительно принадлежащей родственникам Труханова. Оба расследования осуществлялись совместно, они базируются на архиве "райского досье" и данных международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Одесский мэр назвал "враньем" факты, обнародованные журналистами, однако они уже вызвали интерес Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины. Там заявили, что изучают материалы журналистских расследований, а после проверки этих фактов будет принято процессуальное решение относительно предполагаемого имущества Труханова за рубежом.

Сейчас НАБУ продолжает расследование против Труханова по подозрению его в организации мошеннической схемы по разворовыванию бюджетных средств.

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Причастность к преступной группировке в 90-х

Расследование программы BBC Panorama основано главным образом на изучении архива "райских документов" (Paradise Papers) - массива данных об активах оффшорных компаний и причастности к ним политиков, бизнесменов и публичных персон. Этот архив был впервые обнародован осенью 2017 года.

"Украинская преступная банда использовала оффшорные фирмы в британских налоговых гаванях, чтобы тайно перевести миллионы фунтов в Великобританию", - пришли к выводу авторы расследования.

Согласно ему, группировка возникла в годы хаоса после развала СССР и частично базировалась в Италии. Ее костяк составляли выходцы из Одессы, а основным источником дохода была нефтяная промышленность. Уже в конце 90-х ее деятельность привлекла внимание итальянской полиции из-за подозрений в контрабанде оружия и наркотиков.

Внутренний отчет итальянской полиции за 1998 год говорит о связях Труханова с преступной группировкой и содержит скан его греческого паспорта / Фото Organized Crime and Corruption Reporting Project

Специалисты по борьбе с мафией отслеживали телефонные разговоры членов банды и их перемещения по Европе, однако через несколько лет расследование свернули, так как преступления совершались не на территории Италии.

Большинство участников группировки так и не были осуждены, хотя ее структура во многом напоминала мафиозную с ее жестким распределением ролей за каждым из участником.

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По информации BBC, ключевыми фигурантами группировки были три человека:

Александр Ангерт, носивший прозвище "Одесский дон" и отсидевший срок за умышленное убийство. (В начале 80-х Ангерт был приговорен к расстрелу, затем это решение заменили на 15 лет тюрьмы, из которых он отсидел 10 и вышел на свободу в 1990-м, став одним из самых влиятельных одесских криминальных авторитетов - прим.ред.). С начала 2000-х он переехал жить в Лондон, в 2017-м сообщалось о его смерти.

Николай Фомичев, которого итальянская полиция характеризовала как "жестокого вооруженного человека". Впоследствии предположительно переехал в Бельгию, ныне его уже нет в живых, отмечает ВВС.

Геннадий Труханов - нынешний мэр Одессы "обучал членов банды рукопашному бою и снайперской стрельбе из высокоточного оружия", указывает BBC со ссылкой на слова Нунции Савино, заместителя комиссара итальянской полиции.

По ее словам группировка отличалась чрезвычайной жестокостью и в телефонных разговорах ее участники нередко описывали особо кровавые убийства.

Оффшоры и недвижимость в Великобритании

Как и многие другие искатели надежного прибежища и роста для своего капитала, члены украинской группировки использовали возможность анонимно разместить его на рынке недвижимости Лондона, сообщает BBC Panorama.

Они скрыли свои имена, используя оффшорные компании, зарегистрированные в том числе на Британских Виргинских островах. Эти компании причастны к покупке целого ряда объектов элитной недвижимости в Лондоне, среди которых BBC отдельно выделяет несколько квартир в богатейшем районе Лондона Найтсбридж.

Стоимость лишь одной из них составила $ 17,5 млн - квартира, как и двое других апартаментов в эксклюзивном комплексе 199 Knightsbridge, оформлена на дочь Александра Ангерта, Анну Ангерт.

"Райские документы" указывают на то, что Геннадий Труханов владел весомой долей как минимум в четырех оффшорных компаниях.

В свою очередь, расследование Слідство.Інфо обнаружило связь семьи Труханова с роскошной трехкомнатной квартирой в центральном лондонском районе Мэрилебон.

Родственники Труханова предположительно владеют квартирой на пятом этаже самой высокой секции в этой лондонской новостройке, по данным Слідства.Інфо

По данным издания, апартаменты площадью 117 кв.м расположены на пятом этаже элитной новостройки Chilterns на Паддингтон стрит 24 и состоят из двух спален, гостиной, кухни и двух балконов-террас.

Согласно британскому реестру недвижимости, в 2016 году эта квартира была выкуплена за 3,7 млн фунта стерлингов (около $ 5,2 млн) компанией Peninsula Property Holdings S.A., зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Ее владельцы - традиционно для оффшоров - неизвестны, однако в документах Paradise Papers акционером Peninsula Property Holdings значится другая фирма - Squadra Azzura Corporation. Акционерами последней являются 51-летняя Татьяна Колтунова и 31-летняя Екатерина Труханова, пишет Слідство.Інфо. Первая является супругой (либо экс-супругой) одесского мэра, а вторая - его дочерью.

Апартаменты площадью 117 кв.м расположены на пятом этаже элитной новостройки в Лондоне и состоят из двух спален, гостиной, кухни и двух балконов-террас

Ни одна из них, подчеркивает издание, не обладает достаточным доходом для покупки столь дорогой недвижимости в британской столице. Согласно декларации самого Труханова за минувший год, он получил 106,4 тыс. грн в качестве заработной платы. На банковских счетах мэра накоплено $ 11 тыс. и 391 тыс. грн. В то же время мать Труханова, согласно его декларации, располагает 1 млн 570 тыс. грни $ 373,5 тыс.

Журналисты Слідство.Інфо показали фотографии всех членов семейства Трухановых консьержу дома в Лондоне на Паддингтон стрит 24, однако тот заверил, что никогда не видел никого из них. Добиться комментариев от Татьяны Колтуновой либо Екатерины Трухановой расследователи также не смогли.

Однако журналистам BBC Panorama удалось сфотографировать на террасе предполагаемой британской квартиры Трухановых девушку, которую они идентифицировали как Анну Ангерт - дочь того самого "Одесского дона" Александра Ангерта.

Реакция Труханова

Сам Геннадий Труханов отрицает правдивость информации, обнародованной расследователями. 25 апреля во время брифинга после сессии горсовета он заявил, что расследование журналистов о наличии элитной недвижимости в Лондоне и связях с криминальным миром является "враньем".

"Это все вранье. Безапелляционные заявления отдельных журналистов. Грамотные люди понимают, что это и для чего делают", - заявил он. По словам Труханова, громкие обвинения в его адрес появляются на протяжении уже длительного времени перед выборами и сессиями горсовета.

Ранее Труханов игнорировал просьбы британских журналистов о комментарии относительно проведенного расследования. Когда же корреспондент BBC Panorama Энди Верити в конце марта 2018 года попытался задать соответствующие вопросы одесскому мэру во ходе одного из публичных мероприятий в Одессе с участием Труханова, окружение политика силой оттолкнуло журналиста. Верити упал, получив, по его словам, удар в пах.

Вслед за этим спросить Труханова о британской квартире попытался журналист Слідства.Інфо, на что мэр Одессы ответил, что не владеет никакой недвижимостью за пределами Украины.

Его связь с оффшорными компаниями отрицают и юристы, управляющие этими структурами. Среди них - Александр Попивкер, руководитель британской компании Rubicon Capital Consulting, которая администрирует десятки оффшоров, связанных с клиентами из Украины и России.

По данным BBC Panorama, некоторые из них использовались участниками украинской преступной группировки, в которую был вовлечен Труханов. Однако сам Попивкер заявил британскому медиа, что никогда не имел дел с одесским мэром.

В то же время, по данным ВВС, Попивкер женат на сестре "босса украинской мафии" Александра Ангерта.

Текущее расследование

На данный момент Геннадий Труханов уже является фигурантом крупного расследования в Украине. Детективы НАБУ подозревают его в организации масштабной схемы по разворовыванию бюджета при покупке здания завода Краян.

Среди подозреваемых, помимо Труханова, его заместитель Павел Вугельман и депутат Одесского областного совета Олег Бабенко.

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14 февраля Труханова задержали в международном аэропорту Борисполь после возвращения из длительного отпуска и заграничных командировок. Однако по решению суда мэра выпустили на поруки народного депутата Дмитрия Голубова (БПП). Во время расследования он продолжает руководить Одессой, поскольку суд также отказался отстранять его.

6 марта детективы НАБУ провели обыски в муниципалитете Одессы в рамках расследования этого дела.

В 2016 году появилась информация, что Труханов имеет российское гражданство и владеет 20 офшорными компаниями. Эти данные проверяла Служба безопасности Украины. Сам Труханов отрицал этот факт.

В итоге экс-народный депутат Егор Фирсов опубликовал документы, которые свидетельствуют о наличии у мэра Одессы даже двух российских паспортов: один выдан в Московской области, второй – в Дагестане. Труханов якобы терял документ и заказывал новый.