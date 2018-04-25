"Это все вранье". Мэр Одессы отреагировал на расследование британских журналистов

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что расследование британских журналистов о наличии элитной недвижимости в Лондоне и связях с криминальным миром является "враньем".

Об этом он заявил 25 апреля во время брифинга после сессии городского совета, передает Думская.

"Это все вранье. Безапелляционные заявления отдельных журналистов. Грамотные люди понимают, что это и для чего делают", - заявил он.

По словам Труханова, громкие обвинения в его адрес появляются на протяжении уже длительного времени перед выборами и сессиями горсовета.

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Одесский градоначальник также напомнил, что его и раньше обвиняли, например, в наличии гражданства РФ. По его словам, эта информация не подтвердилась.

Напомним, что журналисты BBC проанализировали документы из архива Paradise Papers и узнали, что одесский градоначальник Геннадий Труханов владеет британской недвижимостью через подконтрольную оффшорную корпорацию Rubicon Group.

По информации журналистов, Труханов принадлежал к преступной группировке из Одессы, члены которой зарабатывали деньги на нефтяной промышленности.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро начали проверку материалов расследования СМИ.