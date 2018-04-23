Райские документы: журналисты рассказали о связях с мафией и оффшорной недвижимости Труханова

В Лондоне нашли восемь объектов недвижимости, приобретенных с помощью оффшорной компании Rubicon Group, компании которой контролирует мэр Одессы Геннадий Труханов, говорится в расследовании BBC.

Корпорация зарегистрирована на Британских Виргинских островах, известной налоговой гавани. Установлено, что Rubicon Group связывают с так называемой одесской нефтяной мафией.

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Расследование основывается на документах архива Paradise papers. Они подтверждают, что ряд компаний Rubicon Group находились под контролем мэра Одессы.

Украинская банда использовала офшорные фирмы в британских налоговых гаванях, чтобы тайно инвестировать миллионы фунтов в Великобритании.

Бандиты, а в некоторых случаях и члены семьи, покупали роскошное имущество в первоклассных районах Лондона. Например, дочь мужчины, известного как дон Одессы, зарегистрирована владельцем трех домов в одном из элитных жилых комплексов британской столицы.

Члены группировки, связанные с Одесским Черноморским портом, зарабатывали деньги в нефтяной промышленности.

Издание со ссылкой на комиссара итальянской государственной полиции Нунция Савино рассказывает о трех членах группировки, которыми занималась итальянская полиция. Среди них - Александр Ангерт (дон Одессы), Николай Фомичев и собственно сам Труханов. Отмечается, что действующий мэр Одессы тренировал членов банды в "рукопашному бою и снайперской стрельбе из высокоточного оружия".

Труханов был идентифицирован в отчете итальянской государственной полиции в 1998 году. В конце концов ни одному из них не было предъявлено обвинений, поскольку преступления не были совершены на территории Италии.

Иллюстрация www.bbc.com

В 2016 году появилась информация, что Труханов имеет российское гражданство и владеет 20 оффшорными компаниями. Эти данные проверяла Служба безопасности Украины. Сам Труханов отрицал этот факт.

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Репортеры, входящих в Международный консорциум журналистских расследований, раскрыли новые схемы уклонения от уплаты налогов высокопоставленных политиков, изучив около 13,4 миллиона секретных документов. Результаты расследования, получившего название "Райские документы", были опубликованы 5 ноября в 2016 году.

В этих документах упоминаются имена более 120 политиков из почти 50 стран мира, а также предприятия, спортсмены, бизнесмены и другие высокопоставленные лица.

Также среди фигурантов райских документов оказался президент Украины Петр Порошенко. Его адвокаты создали оффшорные компании для реструктуризации Roshen. Глава государства заявил, что это сделано не для минимизации налогов, а для передачи в слепой траст.