118-й день войны — главное. Агент ФСБ в Кабмине, удар ВСУ по Змеиному и наступление юге, пятеро погибших при обстреле Харькова 21 июня, 20:43 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные ведут огонь из американских гаубиц М777 (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

Вторник, 21 июня — 118-й день полномасштабной войны России против Украины. НВ собрал главные события за сутки.

Разоблачена агентурная сеть ФСБ в Кабмине и Торгово-промышленной палате

СБУ сообщила о разоблачении агентурной сети ФСБ, в которую входили чиновники Кабинета министров и Торгово-промышленной палаты Украины, и которая вела разведывательно-подрывную деятельность в органах власти.

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Задержан заведующий отделом Секретариата Кабмина и руководитель одной из дирекций ТПП.

По данным СБУ, они передавали вражеской стороне разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей.

ВСУ ударили по Змеиному

Оперативное командование Юг подтвердило ранее распространенную СМИ информацию об ударе по временно захваченному армией РФ острову Змеиный в Черном море. Российскому гарнизону нанесены «значительные потери».

СМИ сообщали о десятках прогремевших на Змеином взрывах и пожаре. Очевидцы рассказывали о летевших в сторону острова ракетах.

Оккупанты не могут потушить пожар на «вышках Бойко»

Пожар на так называемых «вышках Бойко» в Черном море до сих пор не могут потушить. Накануне Вооруженные силы Украины нанесли удар по вышкам.

Как сообщил так называемый «сенатор» Крыма, огонь из-за пожара на буровой платформе напрямую подошел к скважине.



Россия использовала «вышки Бойко» для блокирования части Черного моря, заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он подчеркнул, что платформы являются военной целью для Украины. По его словам, там были размещены соответствующие гарнизоны: силы ПВО, некоторые виды вооружения, а также средства радиоэлектронной борьбы, разведки.

ВСУ продвигаются в Херсонской области

Украинские военнослужащие продвигаются в Херсонской области, несмотря на мощную оборону, которую соорудили оккупационные войска РФ, сообщила глава пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты обустраивают второй и третий рубежи обороны и вынуждены пользоваться запасными, поскольку их даже оттуда оттесняют ВСУ.

Спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров сообщил, что утром вертолетная пара ударила по скоплению живой силы и военной техники противника, а ракетно-артиллерийские подразделения отработали свыше 100 огневых задач. В результате уничтожены 26 российских военных, танк, многоцелевой тягач, а также три бронированных и четыре грузовых автомобиля.

Завтра в Украине возможны российские провокации

Российские оккупанты могут организовать провокации 22 июня, в День скорби и чествования памяти жертв немецко-советской войны, сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

22 июня в разных регионах Украины проходят десятки мероприятий для чествования памяти украинцев, погибших во время Второй мировой войны. По данным ЦПД, в этот день есть большая вероятность провокаций со стороны России с возможными ракетными обстрелами.

Пятеро погибших в результате обстрела Харькова

Днем войска РФ из реактивных систем залпового огня Ураган обстреляли Индустриальный район Харькова. По предварительным данным, пять человек погибли.

В обстрелянном районе находились коммерческие и жилые постройки и ни одного военного объекта.



Украина стала партнером-участником Триморья

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что вчера Украина получила статус партнера-участника Инициативы трех морей, более известной как Триморье.

По его словам, это новый тип партнерства для тех стран, которые стремятся в Евросоюз. Он отличается от стратегического партнерства стран Триморья с США, Британией или Еврокомиссией.



Ранее в этот же день президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите Триморья.

«Украина должна быть участником Инициативы трех морей. Это неправильно, что наше государство осталось за пределами инициативы. Мы должны найти формат, в котором могли бы реализовать присоединение. Достаточно одного взгляда на географическую карту нашего региона, чтобы понять, что только с Украиной все наши страны могут реализовать весь свой потенциал», — отметил он во время обращения к участникам саммита.

Российские войска захватили Тошковку



Начальник Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко сообщил, что оккупантам удалось захватить поселок Тошковка возле города Северодонецк в Луганской области.

По его словам, бои за Северодонецк идут в промышленной зоне.

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