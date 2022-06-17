Почему Украина не уничтожает оккупантов на Змеином — военный эксперт назвал две причины

17 июня, 14:00
Цей матеріал також доступний українською
Остров Змеиный 12 мая 2022 года (Фото:Maxar Technologies via Twitter)

Остров Змеиный 12 мая 2022 года (Фото:Maxar Technologies via Twitter)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ назвал две причины того, почему Украина не уничтожает оккупантов на Змеином.

Он объяснил, что сейчас считается, что не нужно тратить сил и средств для нанесения огневого поражения острову по двум причинам.

https://www.youtube.com/watch?v=XnJk90nuK8s

«С появлением ракетных комплексов Гарпун, вопрос высадки десанта отошел на второй план. Сегодня эскадра Черноморского флота боится войти в вероятную зону поражения противокорабельного комплекса Гарпун, который уже стоит на боевом дежурстве на Черноморском побережье Украины. Что бы ни было на острове расположено, оно не имеет смысла. Это первое», — заявил Жданов.

Видео дня

Второй причиной он называет то, что гарнизон на острове не может существовать автономно.

Читайте также:

Буксир Василий Бех в сентябре 2021 года (Фото:А.Бричевский / kchf.ru) Новая потеря ЧФ РФ: что известно о буксире Василий Бех, который «демилитаризовали» Военно-морские силы Украины

«Напомню, что на острове нет даже питьевой воды. Если встанет вопрос освобождения этого острова, то его блокада в течение трех-пяти суток может побудить гарнизон к сдаче, потому что без обеспечения остров существовать не может», — рассказал эксперт.

17 июня Военно-морские силы Украины поразили российский буксир Василий Бех, который вез боеприпасы, оружие и военных ЧФ РФ на остров Змеиный.

На спутниковых снимках острова Змеиный за 10 июня заметили размещение российскими оккупантами новых комплексов противовоздушной обороны.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что российские оккупанты укрепляют позиции на захваченном острове Змеиный.

6 июня спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что корабли Черноморского флота России продолжают перегруппировку.

Украинским военным удалось отбросить корабли РФ на 100 км от побережья. При этом риск высадки вражеского десанта и ДРГ остается.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Украина-Россия Эксперт Российско-украинская война Сюжет НВ Война России против Украины Остров Змеиный

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X