Почему Украина не уничтожает оккупантов на Змеином — военный эксперт назвал две причины 17 июня, 14:00 Цей матеріал також доступний українською Остров Змеиный 12 мая 2022 года (Фото:Maxar Technologies via Twitter)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ назвал две причины того, почему Украина не уничтожает оккупантов на Змеином.

Он объяснил, что сейчас считается, что не нужно тратить сил и средств для нанесения огневого поражения острову по двум причинам.

«С появлением ракетных комплексов Гарпун, вопрос высадки десанта отошел на второй план. Сегодня эскадра Черноморского флота боится войти в вероятную зону поражения противокорабельного комплекса Гарпун, который уже стоит на боевом дежурстве на Черноморском побережье Украины. Что бы ни было на острове расположено, оно не имеет смысла. Это первое», — заявил Жданов.

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Второй причиной он называет то, что гарнизон на острове не может существовать автономно.

«Напомню, что на острове нет даже питьевой воды. Если встанет вопрос освобождения этого острова, то его блокада в течение трех-пяти суток может побудить гарнизон к сдаче, потому что без обеспечения остров существовать не может», — рассказал эксперт.

17 июня Военно-морские силы Украины поразили российский буксир Василий Бех, который вез боеприпасы, оружие и военных ЧФ РФ на остров Змеиный.

На спутниковых снимках острова Змеиный за 10 июня заметили размещение российскими оккупантами новых комплексов противовоздушной обороны.



Ранее в Минобороны Украины заявили, что российские оккупанты укрепляют позиции на захваченном острове Змеиный.

6 июня спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что корабли Черноморского флота России продолжают перегруппировку.

Украинским военным удалось отбросить корабли РФ на 100 км от побережья. При этом риск высадки вражеского десанта и ДРГ остается.

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