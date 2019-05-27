Владимир Милов
Мутная вода для Путина. Как проголосовали европейцы
Илья Кенигштейн
Внуки совка
Иван Яковина
Кто будет контролировать новый мир будущего?
Марк Мэнсон
Используйте это. Главные секреты эмоционального интеллекта
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

На мосту через Владимирский спуск во время ремонта треснуло еще одно стекло

Сегодня, 15:36
3098
Цей матеріал також доступний українською
На мосту через Владимирский спуск во время ремонта треснуло еще одно стекло - фото

Информатор

На новом мосту треснуло еще одно стекло

В Киеве при замене защитного стекла, поврежденного на двух элементах пола нового пешеходного моста над Владимирским спуском, треснул еще один элемент стеклянного пола.

Соответствующее видео опубликовал Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что на следующий день после открытия пешеходно-велосипедного моста на Владимирскую горку в центре Киева поверхность его стеклянного пола покрылась мелкими трещинами.

Мэр города Виталий Кличко назвал основной версией повреждения вандализм.

27 мая работники столичных коммунальных служб приступили к замене разбитого стекла на полу пешеходно-велосипедного моста.

Теги:   Ремонт Киев

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Геополитика

Сегодня, 15:18

img
Морской трибунал. Как заставить Россию выполнить решение по освобождению украинских моряков
Геополитика

Сегодня, 16:33

img
Избранный президент Литвы Науседа продолжит курс Грибаускайте в отношении Украины
Геополитика

Сегодня, 10:46

img
Джулиани рассказал о главном месседже Трампа для Зеленского

ТОП 3

События

25 мая, 23:09

img
Зеленский поднялся на сцену во время шоу Лига смеха
13753
События

25 мая, 21:05

img
В Киеве открыли новый пешеходный мост на Владимирскую горку
13248
События

Вчера, 16:35

img
Стеклянный пол нового моста в Киеве покрылся трещинами
11215