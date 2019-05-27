На мосту через Владимирский спуск во время ремонта треснуло еще одно стекло Сегодня, 15:36 3098 Цей матеріал також доступний українською Информатор На новом мосту треснуло еще одно стекло Информатор

В Киеве при замене защитного стекла, поврежденного на двух элементах пола нового пешеходного моста над Владимирским спуском, треснул еще один элемент стеклянного пола.

Соответствующее видео опубликовал Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что на следующий день после открытия пешеходно-велосипедного моста на Владимирскую горку в центре Киева поверхность его стеклянного пола покрылась мелкими трещинами.

Мэр города Виталий Кличко назвал основной версией повреждения вандализм.

27 мая работники столичных коммунальных служб приступили к замене разбитого стекла на полу пешеходно-велосипедного моста.

