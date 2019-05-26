Кличко назвал основную причину повреждения стекла на пешеходном мосту Сегодня, 18:56 1054 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба мэра Киева За первый день мост посетили тысячи человек пресс-служба мэра Киева

Мэр Киева Виталий Кличко назвал вандализм основной версией повреждения стеклянного пола нового велосипедно-пешеходного моста.

По его словам, на второй день после открытия на мосту треснуло стекло на двух участках.

«Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается - акт вандализма», - написал Кличко на своей странице в Facebook.

По словам столичного градоначальника, следователи проверяют информацию о стрельбе, которую якобы открыли неизвестные снизу моста.

«Такие диверсии - это криминал. И получат жесткий ответ. Обратился в правоохранительные органы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся», - добавил Кличко.

В полиции Киева сообщили, что по факту повреждения стекла начата проверка. После тщательного осмотра будет дана правовая квалификация.

На время работы экспертов временно ограничили движение на поврежденном участке.

Напомним, что поверхность стеклянного пола пешеходно-велосипедного моста в центре Киева на следующий день после открытия покрылась мелкими трещинами.

По соображениям безопасности вход на мост перекрыли, всех посетителей эвакуировали.

25 мая в Киеве официально открыли новый пешеходно-велосипедный мост, соединивший арку Дружбы народов и Владимирскую горку.

Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир протестовали стеклянный пол на прочность.