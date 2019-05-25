В Киеве открыли новый пешеходный мост на Владимирскую горку Сегодня, 21:05 2931 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба Виталия Кличко Новый пешеходный мост соединил Арку Дружбы народов и Владимирскую горку Пресс-служба Виталия Кличко

В субботу, 25 мая, в Киеве официально открыли новый пешеходно-велосипедный мост.

В церемонии открытия принял участие мэр украинской столицы Виталий Кличко и его брат Владимир. Вместе они протестировали стеклянный пол на прочность.

Строительство самого моста, который соединил арку Дружбы народов и Владимирскую горку, обошлось в 275 млн гривен.

«Строительство фонтана, благоустройство территорий и прокладка сетей — около 90 млн, укрепление склонов — 55 млн гривен. Общая стоимость работ — около 400 млн гривен», — резюмировал Кличко.

Новый пешеходный мост открыли, как и обещалось, ко Дню Киева. С него открываются впечатляющие виды на центр украинской столицы и Днепр.

По нему уже прошлись жители и гости столицы.