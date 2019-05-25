В Киеве открыли новый пешеходный мост на Владимирскую горку
В субботу, 25 мая, в Киеве официально открыли новый пешеходно-велосипедный мост.
В церемонии открытия принял участие мэр украинской столицы Виталий Кличко и его брат Владимир. Вместе они протестировали стеклянный пол на прочность.
Строительство самого моста, который соединил арку Дружбы народов и Владимирскую горку, обошлось в 275 млн гривен.
«Строительство фонтана, благоустройство территорий и прокладка сетей — около 90 млн, укрепление склонов — 55 млн гривен. Общая стоимость работ — около 400 млн гривен», — резюмировал Кличко.
Новый пешеходный мост открыли, как и обещалось, ко Дню Киева. С него открываются впечатляющие виды на центр украинской столицы и Днепр.
По нему уже прошлись жители и гости столицы.
Новый пешеходный мост в Киеве
В Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост на Владимирскую горку