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В Киеве открыли новый пешеходный мост на Владимирскую горку

Сегодня, 21:05
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В Киеве открыли новый пешеходный мост на Владимирскую горку - фото

Пресс-служба Виталия Кличко

Новый пешеходный мост соединил Арку Дружбы народов и Владимирскую горку

В субботу, 25 мая, в Киеве официально открыли новый пешеходно-велосипедный мост.

В церемонии открытия принял участие мэр украинской столицы Виталий Кличко и его брат Владимир. Вместе они протестировали стеклянный пол на прочность.

Строительство самого моста, который соединил арку Дружбы народов и Владимирскую горку, обошлось в 275 млн гривен.

«Строительство фонтана, благоустройство территорий и прокладка сетей — около 90 млн, укрепление склонов — 55 млн гривен. Общая стоимость работ — около 400 млн гривен», — резюмировал Кличко.

Новый пешеходный мост открыли, как и обещалось, ко Дню Киева. С него открываются впечатляющие виды на центр украинской столицы и Днепр.

По нему уже прошлись жители и гости столицы.

Новый пешеходный мост в Киеве

В Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост на Владимирскую горку

Пресс-служба Виталия Кличко

Теги:   Арка Дружбы народов Владимирская Горка Виталий Кличко Киев

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