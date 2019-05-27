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В Киеве приступили к замене разбитого на новом мосту стекла, разбитого на мосту через Владимирский спуск — видео

Сегодня, 13:27
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В Киеве приступили к замене разбитого на новом мосту стекла, разбитого на мосту через Владимирский спуск — видео - фото

Информатор

По словам властей Киева, причиной происшествия стал вандализм

В понедельник, 27 мая, работники столичных коммунальных служб приступили к замене разбитого стекла на полу пешеходно-велосипедного моста через Владимирский спуск.

Соответствующее видео было опубликовано в сообществе Киев Оперативный.

Ранее сообщалось, что на следующий день после открытия пешеходно-велосипедного моста на Владимирскую горку в центре Киева поверхность его стеклянного пола покрылась мелкими трещинами.

Мэр города Виталий Кличко назвал основной версией повреждения вандализм.

Теги:   Ремонт Киев

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