На ликвидацию последствий взрывов боеприпасов под Ичней выделили два миллиона гривен

Директор департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской ОГА Игорь Слезко заявил, что руководство области выделило на ликвидацию последствий взрывов на военных складах в Ичнянском районе два миллиона гривен.

"Подписано распоряжение по второму перечню работ и выделены средства в сумме более 2 млн грн. Работы в пострадавших населенных пунктах ведутся, в частности сейчас активно выкладываются печи и, думаю, еще до Нового года люди будут иметь хорошие ремонты", - заявил Слезко.

Он сообщил, что всего на ликвидацию последствий взрывов Кабмин выделил 100 миллионов гривен. Однако, власти Черниговской области используют деньги поэтапно, передает Укринформ.

Ранее сообщалось, что 13 ноября на территории арсенала Минобороны в Ичне Черниговской области обнаружили беспилотный летательный аппарат.

Напомним, в ночь на 9 октября 2018 года на шестом арсенале Минобороны вблизи Ични Черниговской области начались взрывы. По данным военной прокуратуры, причиной взрывов была диверсия. На складе с боеприпасами неизвестные заложили взрывное устройство.