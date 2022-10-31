В Херсонской области за три минуты сбили два российских вертолета Ка-52 31 октября, 19:56 Вертолет Ка-52 (Фото:Vitaly V. Кузмин via Википедия)

В понедельник, 31 октября, в Херсонской области Воздушные силы Украины за три минуты сбили два российских ударных вертолета Ка-52.

Об этом сообщило командование Воздушных сил в Telegram.

Первый российский вертолет сбили в 18:45, второй - в 18:48 в Бериславском районе.

Российскую авиационную технику уничтожило подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг.

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Таким образом защитники Украины в Херсонской области сбили уже три таких вертолета за сутки. Первый был уничтожен утром.

Кроме того, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, ночью в результате мощного взрыва на аэродроме Веретье в Псковской области РФ уничтожены два ударных вертолета Ка-52, еще два - существенно повреждены. О причинах инцидента не сообщалось.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 31 октября в войне против Украины РФ потеряла 253 вертолета.