В Херсонской области за три минуты сбили два российских вертолета Ка-52

31 октября, 19:56
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Вертолет Ка-52 (Фото:Vitaly V. Кузмин via Википедия)

Вертолет Ка-52 (Фото:Vitaly V. Кузмин via Википедия)

В понедельник, 31 октября, в Херсонской области Воздушные силы Украины за три минуты сбили два российских ударных вертолета Ка-52.

Об этом сообщило командование Воздушных сил в Telegram.

Первый российский вертолет сбили в 18:45, второй - в 18:48 в Бериславском районе.

Российскую авиационную технику уничтожило подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг.

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Таким образом защитники Украины в Херсонской области сбили уже три таких вертолета за сутки. Первый был уничтожен утром.

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Кроме того, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, ночью в результате мощного взрыва на аэродроме Веретье в Псковской области РФ уничтожены два ударных вертолета Ка-52, еще два - существенно повреждены. О причинах инцидента не сообщалось.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на утро 31 октября в войне против Украины РФ потеряла 253 вертолета.

Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   Херсонская область Ка-52 Война России против Украины

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