ВСУ сбили российский вертолет на Донбассе — видео

31 октября, 17:44
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ВСУ удалось сбить вертолет (Фото:facebook.com/K2.54OMBr)

ВСУ удалось сбить вертолет (Фото:facebook.com/K2.54OMBr)

В понедельник, 31 октября, на Донбассе ВСУ сбили российский вертолет.

Об этом говорится в сообщении К2 54 ОМБр в Facebook.

В сообщении сказано, что бойцы зенитно-ракетного дивизиона 54 ОМБр сбили вражеский вертолет.

https://www.facebook.com/K2.54OMBr/videos/1066495870681821

«Воины увидели чужую «птичку» в небе и сделали то, что и нужно было сделать — «уничтожили вредную муху» вместе с экипажем», — говорится в сообщении.

Видео дня

За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 620 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ составили около 71 820 военных.

https://www.youtube.com/watch?v=opDRrCKx2fE
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Война России против Украины

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