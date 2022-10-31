ВСУ сбили российский вертолет на Донбассе — видео 31 октября, 17:44 ВСУ удалось сбить вертолет (Фото:facebook.com/K2.54OMBr)

В понедельник, 31 октября, на Донбассе ВСУ сбили российский вертолет.

Об этом говорится в сообщении К2 54 ОМБр в Facebook.

В сообщении сказано, что бойцы зенитно-ракетного дивизиона 54 ОМБр сбили вражеский вертолет.

«Воины увидели чужую «птичку» в небе и сделали то, что и нужно было сделать — «уничтожили вредную муху» вместе с экипажем», — говорится в сообщении.

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За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 620 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ составили около 71 820 военных.