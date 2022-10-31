Армия РФ потеряла за сутки еще 620 военных, 14 танков, самолет и вертолет — данные Генштаба

31 октября, 11:11
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Генштаб рассказал о потерях российских оккупационных войск в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Генштаб рассказал о потерях российских оккупационных войск в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 620 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ составили около 71820 военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 31 октября, потери РФ составили:

  • личного состава — около 71820 (+620) человек ликвидировано,
  • танков — 2686 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин — 5485 (+32) ед,
  • артиллерийских систем — 1728 (+4) ед,
  • РСЗО — 383 (+0) ед,
  • средства ПВО — 197 (+0) ед,
  • самолетов — 275 (+1) ед,
  • вертолетов — 253 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1413 (+1),
  • крылатые ракеты — 352 (+0),
  • корабли/катера — 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4128 (+8) ед,
  • специальная техника — 154 (+0).

Видео дня

Данные уточняются.

Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Генштаб Армия России Война России против Украины

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