Армия РФ потеряла за сутки еще 620 военных, 14 танков, самолет и вертолет — данные Генштаба
Генштаб рассказал о потерях российских оккупационных войск в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 620 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ составили около 71820 военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 31 октября, потери РФ составили:
- личного состава — около 71820 (+620) человек ликвидировано,
- танков — 2686 (+14) ед,
- боевых бронированных машин — 5485 (+32) ед,
- артиллерийских систем — 1728 (+4) ед,
- РСЗО — 383 (+0) ед,
- средства ПВО — 197 (+0) ед,
- самолетов — 275 (+1) ед,
- вертолетов — 253 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1413 (+1),
- крылатые ракеты — 352 (+0),
- корабли/катера — 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4128 (+8) ед,
- специальная техника — 154 (+0).
Данные уточняются.
Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.