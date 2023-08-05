На острове Джарылгач уже пятый день горит ценнейшая часть степи 5 августа, 18:09 На Джарылгаче горит самая ценная часть степи (Фото:Украинская Природоохранная Группа — UNCG / Facebook)

На оккупированном россиянами острове Джарылгач, где располагается одноименный нацпарк, в течение пяти дней горит ценнейший степной участок.

Об этом сообщает Украинская природоохранная группа (UNCG).

На участке, где бушует пожар, ограничено даже посещение людьми.

Активисты отмечают, что там сосредоточена основная часть всех степных экосистем острова и популяции всех редких степных животных, которые есть на острове. Также там концентрируется наибольшее количество копытных, обитающих на Джарылгаче.

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«Без сомнения, пожар, который никто даже не пытается потушить, принесет колоссальные потери биоразнообразию острова», — отмечают в UNCG.

Фото: Украинская Природоохранная Группа — UNCG / Facebook

Остров Джарылгач, лежащий напротив Скадовска — это самый большой остров Украины и Черного моря. Вся территория острова и часть прилегающей акватории входит в Джарылгачский национальный природный парк.

С первых дней полномасштабного вторжения Джарылгач находится под российской оккупацией.

В мае в Генштабе сообщали, что российские оккупанты соединили остров Джарылгач с временно захваченной частью Херсонской области, засыпав песком переправу в районе пгт Лазурное. Россияне сделали это, чтобы интенсивнее использовать территорию национального парка в своих военных целях.

В ОК Юг сообщали, что оккупанты обустроили на острове военный полигон.