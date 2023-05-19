Российские оккупанты соединили остров Джарылгач с захваченной частью Херсонской области 19 мая, 20:20 Остров Джарылгач до полномасштабного вторжения России (Фото:khers_on / Instagram)

Российские оккупанты соединили остров Джарылгач со временно захваченной частью Херсонской области. Об этом сказано в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook в пятницу, 19 мая.

По данным Генштаба, россияне засыпали переправу к острову песком в районе пгт Лазурное. Страна-террорист собирается интенсивнее использовать в своих военных целях территорию национального парка. Оккупанты также обустроили на острове военный полигон.



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Джарылгач — крупнейший необитаемый остров Украины и Черного моря площадью 62 км² и длиной около 42 км. Территория острова Джарылгач и часть прилегающей акватории входят в национальный природный парк Джарылгачский.

Остров Джарылгач и Лазурное на карте / Инфографика: Google Maps

В конце марта Центр журналистских расследований сообщал, что российские оккупанты хотят отстреливать диких животных в национальном природном парке Джарылгачский.