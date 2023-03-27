В одном из нацпарков Херсонской области оккупанты хотят отстреливать животных и заниматься там бизнесом — журналисты 27 марта, 15:32 Муфлоны на острове Джарилгач (Фото:Wikipedia)

Российские оккупанты хотят отстреливать диких животных в национальном природном парке Джарылгачский в оккупированной части Херсонской области. Об этом сообщает Центр журналистских расследований, ссылаясь на регистрационные российские документы.

Журналисты выяснили, что в феврале оккупанты незаконно зарегистрировали парк по российскому законодательству, а «директором» так называемого министерства природных ресурсов и экологии Херсонской области назначили гражданина РФ Сергея Страмнова.

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Как пишет ЦЖР, в документах сказано, что основным видом деятельности парка является «охота, отлов и отстрел диких животных», а сами оккупанты хотят заниматься там бизнесом. В частности, оказывать услуги по рыболовству, добыче глины и соли, перевозить пассажиров на водном транспорте, проводить экскурсии и заниматься ресторанами.

«Подобные виды „деятельности“ оккупанты прописали и для других захваченных природоохранных учреждений Херсонской области», — рассказали журналисты.

По словам завкафедрой Херсонского государственного университета Ивана Мойсиенко, предателем нацпарка стал замдиректора — экс-руководитель Госэкоинспекции в регионе Сергей Суворов, а также замдиректора нацпарка Нижнеднепровский Дмитрий Кирин.

Ранее активисты движения UAnimals сообщили, что в биосферном заповеднике Аскания-Нова оккупанты фактически установили свою администрацию.

В ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что Россия устраивает экоцид в Украине: в результате боевых действий сожжены гектары леса и погибли миллионы домашних и диких животных.