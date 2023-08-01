Пять ракет — пять попаданий. Силы обороны ударили HIMARS по подразделениям оккупантов на острове Джарылгач — видео 1 августа, 18:58 Украинские защитники прицельными ударами уничтожают оккупантов (Фото:Скриншот из видео Центр национального сопротивления/Telegram)

Силы обороны Украины нанесли удары по подразделениям российских оккупантов на острове Джарылгач, что на Херсонщине.

Об этом во вторник, 1 августа, сообщили Государственная пограничная служба Украины и Центр национального сопротивления.

По данным Госпогранслужбы, на острове Джарылгач были ликвидированы десятки оккупантов и вражеская техника.



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Также Госпогранслужба опубликовала видео, из которого понятно, что на острове было по меньшей мере пять российских подразделений.



На видео также зафиксированы прицельные удары защитников Украины по оккупантам пятью ракетами HIMARS.

«Яркого вам адского огня!» — говорится в сообщении.



В то же время Центр нацсопротивления отметил, что ВСУ «с филигранной точностью» уничтожают оккупантов, информацию о которых предоставляют сами украинцы.



1 августа Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в Украине за сутки ликвидировали 500 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 246 тысяч военных.