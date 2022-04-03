Возле ЧАЭС ликвидировали пожары на площади более 10 тысяч гектаров

3 апреля, 03:20
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Пожары в зоне отчуждения (Фото:ГСЧС)

Пожары в зоне отчуждения (Фото:ГСЧС)

Во время оккупации зоны отчуждения возле ЧАЭС там горело более 10 тысяч гектаров местных лесов. Сейчас пожаров нет.

Об этом сказал глава Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко заявил во время телемарафона, пишет Интерфакс-Украина.

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«Мы фиксировали пожары в западной части зоны отчуждения — на границе с Житомирской областью и неподалеку от Чернобыльской АЭС. За это время, согласно анализу изображения спутниковых снимков, мы насчитали более 10 тысяч гектаров ( территорий с пожаром – ред.). Отчасти с помощью спасателей, отчасти благодаря погодным условиям все эти пожары ликвидированы», — сказал Крамаренко.

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Как сообщалось, в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС обнаружен 31 очаг пожаров на общей площади 10 111 га. 

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Фиксировать большие пожары помогают спутниковые снимки NASA и Европейского космического агентства ESA. Однако в министерстве не исключают существование значительного количества источников возгорания.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   ГСЧС Чернобыль ЧАЭС Пожар возле ЧАЭС Война России против Украины

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