По меньшей мере, до 5 апреля. Персоналу ЧАЭС запретили заходить в помещения, где находились оккупанты 1 апреля, 19:46 Цей матеріал також доступний українською Вид на ЧАЭС из города Припять (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

Начальник смены Чернобыльской АЭС приказал персоналу не заходить в помещения, где находились оккупанты.

Об этом сообщает Энергоатом.

«Ожидается, что 5 апреля на территорию ЧАЭС прибудут компетентные лица, которые зафиксируют все, что там есть», — говорится в сообщении.

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Ранее директор станции Валерий Сейда сообщил, что все технологическое оборудование, системы контроля и мониторинга радиационных показателей Чернобыльской АЭС работают в штатном режиме.

«Оккупанты забрали с собой пять из 15 контейнеров с оборудованием для ремонта и запчастями, необходимыми для ЧАЭС. Что именно там было, мы пока не можем сказать», — сказал Сейда.

Станция была захвачена с первого дня войны 24 февраля.

31 марта стало известно, что оккупанты покинули ЧАЭС, предварительно ограбив ее и гостиницу в Чернобыле.

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