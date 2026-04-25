«Из окна Генштаба всего не увидишь». Экс-глава ВСУ Муженко объяснил, что заставляет военных приукрашивать правду о фронте

Бывший начальник Генерального штаба и главнокомандующий ВСУ в 2014—2019 годах, генерал Виктор Муженко в интервью today.ua заявил, что проблема искажения реальной ситуации на фронте существовала всегда.

По его словам, это зависит не только от докладчиков, но и от атмосферы внутри военного управления. Ключевым фактором является уровень доверия между командирами разных звеньев. Так, когда подчиненные боятся негативной реакции со стороны руководства, они часто пытаются «приукрасить» реальность, считает он.

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Муженко подчеркнул, что ни один руководитель не может самостоятельно охватить весь объем информации в современной войне. Поэтому важную роль играет штаб, который аккумулирует данные из разных источников и формирует общую картину ситуации. Однако эффективность анализа зависит от того, насколько офицеры, ответственные за направления, понимают ситуацию не только «на карте», но и непосредственно на местах.

«Есть у меня одна поговорка — всегда повторяю, что из окна Генерального штаба ты не увидишь всего. Руководителям надо побывать лично на наиболее важных и проблемных участках при планировании операций, чтобы понимать ситуацию и рельеф местности. А потом — при проведении этих операций. Однако, насколько знаю, например, при планировании и подготовке контрнаступления руководители самого высокого уровня не проводили рекогносцировок и не выезжали на место. То есть не понимали реалий. И это был один из тех факторов, которые негативно повлияли на ход событий», — отметил генерал.

Муженко отметил, что постоянное пребывание нынешнего главнокомандующего Александра Сырского на командных пунктах позволяет ему ориентироваться в отдельных участках, но ограничивает возможность видеть общую картину, включая ситуацию в тылу и международные процессы.

24 апреля Генеральный штаб ВСУ сообщил об изменениях в командовании 14-й отдельной механизированной бригады. Предыдущее руководство бригады скрывало реальное положение дел, сообщили в Генштабе.

В частности, была потеряна часть позиций, а также допущены просчеты в вопросах обеспечения, в частности с поставками продовольствия на одну из позиций бригады.

Для исправления ситуации были приняты кадровые изменения: командира 14-й бригады отстранили от должности, а командующего 10-го армейского корпуса уволили с должности и назначили на более низкую. Новым командиром 14-й бригады стал полковник Тарас Максимов, а 10-й армейский корпус возглавил бригадный генерал Артем Богомолов.

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Группировка объединенных сил впоследствии также подтвердила проверки в 10-м корпусе из-за ложных докладов и ситуации с обеспечением бойцов на передовой.