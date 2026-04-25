Сырский приказал командирам проверить логистическое обеспечение военных на передовой

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский поручил командующим группировок и командирам корпусов до 20 мая провести проверку организации логистического обеспечения военных, выполняющих задачи на передовой.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в субботу, 25 апреля.

Сырский подчеркнул необходимость принять все меры для надлежащего обеспечения армии средствами подвоза, эвакуации, наземными роботизированными комплексами и другой техникой.

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23 апреля 2026 года пользователь Threads опубликовала фото похудевших бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые, по ее словам, остались на позициях практически без еды и воды на много месяцев.

24 апреля Генеральный штаб ВСУ сообщил об изменениях в командовании 14-й отдельной механизированной бригады. Предыдущее руководство бригады скрывало реальное положение дел, сообщили в Генштабе.

В частности, была потеряна часть позиций, а также допущены просчеты в вопросах обеспечения, в частности с поставками продовольствия на одну из позиций бригады.

Для исправления ситуации были приняты кадровые изменения: командира 14-й бригады отстранили от должности, а командующего 10-го армейского корпуса уволили с должности и назначили на более низкую. Новым командиром 14-й бригады стал полковник Тарас Максимов, а 10-й армейский корпус возглавил бригадный генерал Артем Богомолов.

Группировка объединенных сил впоследствии также подтвердила проверки в 10-м корпусе из-за ложных докладов и ситуации с обеспечением бойцов на передовой.