Военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ оказались на грани крайнего истощения из-за нехватки пищи и воды на удерживаемых ими позициях на левобережье реки Оскол на Купянском направлении.

На этом фоне Генштаб сообщил об увольнении с должностей командира 14-й ОМБр и командира 10-го армейского корпуса.

Народный депутат фракции Слуга народа, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в интервью Radio NV прокомментировал скандал с обеспечением и рассказал, какой будет реакция на «позорную историю».

Реклама

— Это единичный случай? Или это не единичные случаи, и они имеют место быть на тех позициях, куда трудно доставить продукты и воду?

— Я точно не знаю, насколько это системная история. Конечно, о том, что произошло, я знаю.

И для меня это вообще было немножко шоком, потому что я достаточно часто бывал в 10-м армейском корпусе, я достаточно часто бывал у их военного руководства. Мы постоянно общались об обеспечении личного состава. И самое главное — это обеспечение пехотинцев — БК, едой.