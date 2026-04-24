«Управленческий позор»: Группировка объединенных сил отреагировала на ситуацию в 14 ОМБр, бойцы которой были без еды на позициях

В 10-м армейском корпусе начали проверки после информации об истощении бойцов 14 ОМБр на позициях без еды и воды (Фото: Генштаб ВСУ)

Командование Группировки объединенных сил сразу начало проверку в 10-м армейском корпусе после публикации в Сети фото истощенных бойцов 14-й отдельной механизированной бригады , которые удерживают позиции в районе Купянска. Для поддержки подразделений выделили дополнительные ресурсы.

Об этом говорится в заявлении ГОС в пятницу, 24 апреля. Группировка объединенных сил назвала ситуацию «управленческим позором».

В сообщении сказано, что проблемы с логистикой в полосе ответственности 10 корпуса возникли «не вчера», а в результате длительных управленческих решений. При этом на разных уровнях звучали доклады о «контролируемой ситуации», что не соответствовало действительности. Речь идет и о работе дронов, и общей системе поражения оккупантов и тому подобное. Также обнаружили проблемы с недостаточным количеством ресурсов для противодействия вражеским расчетам, что создает проблемы для логистики Сил обороны.

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«Командование Группировки объединенных сил требует от командиров всех уровней не допускать подобных ситуаций и вовремя докладывать напрямую командующему о проблемах… Главное — сохранить людей и человеческое отношение к ним, все остальное можно исправить системной работой», — указывает ГОС.

В группировке добавили, что сейчас ведется работа над решением проблем. По всем корпусам на направлении усиливают систему БпЛА, налаживают разведку и планирование, работают над увеличением поставок дронов и наземных роботизированных систем для нужд логистики.

23 апреля пользовательница Threads опубликовала фото похудевших бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые, по ее словам, остались на позициях без еды и воды, из-за чего они теряют сознание.

Фото: Скриншот из соцсети Threads

24 апреля Генштаб ВСУ подтвердил сложную ситуацию с обеспечением подразделений в районе Купянска и заявил об увольнении командиров 14 бригады и 10 корпуса ВСУ. Их заменят полковник Тарас Максимов и бригадный генерал Артем Богомолов соответственно.

В Генштабе заявили, что уже доставили продовольствие военным на передний край и анонсировали эвакуацию бойцов. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил командиру ГОС Михаилу Дарапатому проверить ситуацию с обеспечением на других направлениях.