В Мариуполе оккупанты уничтожили мурал Милана с девочкой, которая потеряла мать при обстреле в 2015 году 8 ноября, 16:45 Мурал Милана в Мариуполе (Фото:Маріупольська міська рада / Telegram)

Российские оккупанты в захваченном Мариуполе уничтожили мурал Милана, созданный в честь девочки, которая потеряла мать в результате обстрела города боевиками в 2015 году.

Видео дома, на котором раньше был мурал, опубликовал Мариупольский горсовет во вторник, 8 ноября, в Telegram-канале. В горсовете заявили, что мурал «был символом трагедии войны и надежды на мир и восстановление».



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«Таким образом россияне пытаются уничтожить из памяти мариупольцев трагедию на Восточном в 2015 году. Когда пророссийские боевики обстреляли мирный квартал. В это время 6-летняя девочка Милана осталась без матери. А сама она пережила несколько операций и заново училась ходить. Но как бы ни хотели оккупанты уничтожить эту нашу общую боль, у них ничего не получится. Можно уничтожить мурал, но не память о тех страшных днях», — сказано в сообщении.

Ранее в горсовете Мариуполя сообщали, что российские оккупанты, повредившие 90% инфраструктуры города, оправдывали уничтожение мурала якобы «восстановлением теплового контура».

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