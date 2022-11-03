В Мариуполе могли погибнуть десятки тысяч людей — Зеленский 3 ноября, 20:05 Мариуполь в оккупации (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе могли погибнуть десятки тысяч человек, однако, количество жертв агрессии РФ в городе будет установлено после его деоккупации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 3 октября.

«К сожалению, смерть не выбирает, кто из какой диаспоры. Я думаю, там большое количество людей погибло. Мы поймем, какое количество, и это не исчисляется единицами, к сожалению, не десятками и не сотнями. К сожалению, речь идет о тысячах и десятках тысяч человек», — заявил Зеленский.

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Президент добавил, что у него нет четкой цифры, но она может появиться, когда ВСУ деоккупируют Мариуполь. По его словам, разрушены до 70% города, а о состоянии частично разрушенных зданий информации нет.

«На примере деоккупированных городков, маленьких сел, где проживали от нескольких сотен человек до тысяч, но не такие крупные города, как Мариуполь, то когда мы находим захоронение 500 человек, 600 человек там, где жило несколько тысяч человек, можем представить, какой процент может быть в полумиллионном городе», — пояснил президент.

Зеленский добавил, что ответ на вопрос, сколько людей погибло в Мариуполе может быть пугающим. Он подчеркнул, что в оккупированном городе остались представители греческой диаспоры, однако живы ли они, информации нет.

Агрессия России вызвала в Мариуполе одну из самых масштабных гуманитарных катастроф. С начала российского вторжения в городе погибли более 25 тысяч жителей, однако точное количество жертв неизвестно.

В результате вражеских обстрелов Мариуполь практически полностью разрушен. Власти города еще в марте оценивали разрушения в 80−90%.

Оккупированный город до сих пор остается без нормального энерго-, водо- и газоснабжения и без отопления.