«Жителей выбросили на улицу». В Мариуполе оккупанты сносят дома, новое жилье людям не дают — советник мэра 8 ноября, 10:16 Дом в Мариуполе после обстрела (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе оккупанты сносят дома, жителям дают один день, чтобы забрать вещи, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Все происходит по новому стандарту россии в Мариуполе. За день жителей выбросили на улицу, сообщили о выселении вместе с вещами», — написал он в Telegram.

По его словам, оккупанты не дают людям новое жилище.

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«Ни новых квартир. Ни „маневренного фонда“. Ничего. Люди на улице, дом в руину и на помойку», — написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Мариуполе могли погибнуть десятки тысяч человек, однако количество жертв агрессии РФ в городе будет установлено после его деоккупации.