В захваченном Мариуполе люди до сих пор живут в палатках и готовят еду на кострах — горсовет 26 октября, 14:51 Войска РФ полностью уничтожили Мариуполь, разрушив жилые дома (Фото:Горсовет Мариуполя)

В захваченном Мариуполе люди до сих пор живут на улице в палатках, несмотря на обещания российских оккупантов построить временное жилье, вместо разрушенных войсками РФ домов.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Мариуполя в Telegram.

Там также обнародовали соответствующее фото.

«В Мариуполе люди до сих пор живут в палатках. Их дома россияне разбомбили, а новое жилье не предоставили. Палатки расположены у кинотеатра Савона, где жители города скрывались во время обстрелов россиян. Мариупольцы до сих пор продолжают готовить еду на кострах, а спят в подвалах кинотеатра», — отметили там.

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Местные жители рассказали, что оккупанты раздавали новые квартиры приближенным.

«Все обещают помочь. Но когда ключи от новых домов раздавали, почему ни одному из тех, кто здесь с нами живет, не дали. Все эти красивые дома — они не для тех, кто потерял жилье. Они для своих, приближенных, так сказать», — резюмировали жители.

Мариуполь находится во временной российской оккупации с середины мая, когда защитники города покинули территорию завода Азовсталь.

Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокировали гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.

После захвата города войска РФ начали проводить в самом Мариуполе и на въезде в город процедуру фильтрации. Местных жителей пускали в город только после прохождения фильтрационных лагерей.

Оккупанты также сносили разрушенные ими же многоэтажки без разбора завалов, а людей выселяли.

