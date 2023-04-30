Дома сложились до фундамента. Оккупанты нанесли мощный авиаудар по центру Авдеевки

30 апреля, 14:00
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Оккупанты ударили по центру Авдеевки (Фото:Donetsk region police/via REUTERS)

Оккупанты ударили по центру Авдеевки (Фото:Donetsk region police/via REUTERS)

С утра воскресенья, 30 апреля, российские войска обстреливают Авдеевку из Градов и танков. Днем нанесли авиаракетный удар по центру города.

Об этом Суспільному сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

«Многоэтажные два здания сложились. Все три этажа, до фундамента. Информации по людям еще нет», — сказал Барабаш.

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По его словам, ночью армия РФ один раз обстреляла старую часть города.

В Авдеевке по состоянию на 30 апреля остаются 1782 человека, среди них 12-летний мальчик — его ищут.

Жители обеспечены едой и продуктами, отметил начальник военной администрации.

Ранее военный ВСУ Юрий Сиротюк в интервью Radio NV рассказывал, что бои за Бахмут, Авдеевку и Угледар сорвали зимнюю наступательную кампанию России.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авдеевка Война России против Украины

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