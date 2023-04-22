«Город почти уничтожен». Военный и экснардеп Егор Фирсов описал оборону Авдеевки 22 апреля, 09:33 Авдеевка находится в полуокружении (Фото:Donetsk Region Police/via REUTERS)

Военный медик, боец ТрО, а в прошлом народный депутат VII и VIII созывов Егор Фирсов в интервью Radio NV описал оборону Авдеевки

Отвечая на вопрос Radio NV, прекратили ли российские оккупанты попытки окружить Авдеевку, Фирсов заявил:

«Каждый не только день, но и ночь, все время у них такие попытки есть. Бои здесь проходят постоянно – это ничего не сказать. Они происходят день и ночь, каждый час враг штурмует, пытается взять хоть что-то. Я хорошо знаю бойцов и бригаду, стоящую в Авдеевке. Поверьте мне, это сверхлюди. Там сверхусилие. Вы не представляете даже, какое давление было на те позиции. Артиллерия работает, система РСЗО – это просто слова. А когда ты это чувствуешь, поверьте мне, это сверхчеловеческие возможности».

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Украинский военный выразил мнение, что в Авдеевке будут стоять памятники офицерам, руководившим ее обороной.

«Авдеевка уже в полукольце. Город почти уничтожен. Очень много школ, например, переживших Вторую мировую войну, сейчас дотла выжжены, ничего нет. Россия продолжает свои военные преступления, выжигая город. Вы наверняка хорошо знаете, что сделал враг с Мариуполем. Сейчас они сравняли прямо с землей Бахмут и пытаются это сделать с Авдеевкой. Конечно, удерживать город, позиции в таких обстоятельствах очень сложно. Но [наши] супергерои со своей задачей справятся», – рассказал он.

Ранее военный ВСУ Юрий Сиротюк в интервью Radio NV рассказывал, что бои за Бахмут, Авдеевку и Угледар сорвали зимнюю наступательную кампанию России.