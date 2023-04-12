Бои за Бахмут, Авдеевку и Угледар сорвали зимнюю наступательную кампанию России — военный ВСУ 12 апреля, 13:20 Украинский военный смотрит на тело убитого российского солдата возле Бахмута, 10 апреля (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Военнослужащий 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк в интервью Radio NV заявил, что бои за Бахмут, Авдеевку и Угледар сорвали зимнюю наступательную кампанию России.

«Главная задача этой крупной бахмутской кампании – обессилить противника. Фактически бои за Бахмут сорвали полностью, и за Угледар, и за Авдеевку, надо сказать, сорвали полностью планы на большую зимнюю наступательную кампанию России, о которой она мечтала», — сказал Сиротюк в эфире Radio NV.

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Военный отметил, что сейчас российские военные пытаются «действовать зеркально, нас истощить боями за Бахмут».

«Противник понимает, что стратегическая инициатива будет понемногу переходить в наши руки и поэтому он пытается сейчас сковать украинские силы боями за Бахмут. Не очень у него это получается, потому что мы стараемся защищать теми формациями, которые были. То есть, мы не подтягиваемся к стратегическим резервам, мы научились воевать в этих условиях, спасаться в этих условиях, научились и подвозить поставки и еду, и вывозить раненых», — рассказал он.

Сиротюк добавил, что слова противника об огневом контроле и контроле над дорогами не соответствуют действительности.

"Действительно, противник обстреливает ключевые перекрестки, действительно их артиллерийские снаряды постоянно ложатся по трассам, но это слабо влияет на их способность прервать наши логистические цепочки в городе", - заверил украинский военный.

11 апреля пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг утверждение хозяина кремлевской ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о том, что оккупанты контролируют «более 80%» Бахмута Донецкой области.

«Я только что связывался с командиром одной из бригад, обороняющих город. Могу заверить, что украинские Силы обороны контролируют гораздо больший процент территории Бахмута», – сказал он.

До этого Сергей Череватый говорил, что из-за тяжелых потерь среди боевиков ЧВК Вагнера в Бахмут перебрасывают элитные подразделения оккупантов.

По словам министра обороны Алексея Резникова, страна-террорист РФ ежедневно теряет только в Бахмуте до 500 оккупантов убитыми и ранеными.