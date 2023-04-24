В Авдеевке остается один ребенок, его скрывают родители — глава ВГА

24 апреля, 23:56
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Авдеевка (Фото:Нацполиция)

Авдеевка (Фото:Нацполиция)

В Авдеевке Донецкой области, которая постоянно находится под обстрелами, остается только один ребенок. Его скрывают родители.

Об этом заявил начальника городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире Радио Свобода.

«Не можем его найти, родители прячут его. Но ничего, найдем и вывезем», — сказал Барабаш.

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Он пояснил, что по законодательству нельзя разводить детей с семьей — ее должен сопровождать хотя бы один из родителей. Поэтому те, кто не захотел уезжать из Авдеевки, меняют место жительства и прячут детей от эвакуационных групп.

«У родственников, у знакомых, у не очень знакомых, лишь бы не ехать на более безопасные территории, не только Донецкой области, но и вообще Украины», — добавил глава города.

В общей сложности после сообщения о принудительной эвакуации добровольно выехали из Авдеевки около 40 семей, еще 10 пришлось искать.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Авдеевка Война России против Украины

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