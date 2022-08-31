СМИ сообщили о мощных взрывах в Херсоне 31 августа, 14:40 Сообщается о взрывах в Херсоне (Фото:t.me/hueviyherson)

Корреспонденты Суспільного сообщают о мощных взрывах в захваченном Херсоне.

Об этом говорится в Telegram-канале Суспільне Херсон.

Подробности и причины взрывов пока неизвестны.

Местные Telegram-каналы также сообщают о взрывах в Олешках и районе Антоновки.

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29 августа в Херсонской области защитники Украины перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций.

В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.



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